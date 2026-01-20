Олена Мозгова повернулася після 10 днів у лікарні - де лежала продюсерка

Мозгова зізналася, що повернення додому виявилося не надто "м'яким".

Олена Мозгова в лікарні - продюсерка розповіла про свій стан / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Коротко:

Олена Мозгова більше тижня провела в лікарні

Продюсерка розповіла, яким було її повернення додому

Музичний продюсер Олена Мозгова десять днів тому потрапила до лікарні: вона лягла на стаціонарне лікування за наполегливою рекомендацією лікаря - та пригрозила їй, що інакше Олену доставлять до медичного закладу на "швидкій". Мозгова багато не розповідала про свою госпіталізацію, і лише після виписки стало відомо, в якому відділенні вона лежала.

У своєму блозі в Instagram продюсерка зізналася, що повернення додому стало для неї певним шоком - через погодні умови її будинок сильно промерз, почалися проблеми з опаленням. Тоді вона зазначила, що лежала у відділенні неврології, і пожартувала, що після таких переживань час збиратися до психіатрії.

"Приїхала з лікарні. Вдома дубак. З цими відключеннями щось зламалось в системі опалення, весь день лагодили. Грітись можливо було тільки біля каміну, спалили всі дрова що були. Знайшла доставку дров, подзвонила - куб 3500 і привезуть при мінімальному замовлені 5 кубів. Офігєть... Вирішила, що поки обійдемось без дров. Хочу зауважити, що томіки Достоєвського горять зачьотно. Ще декілька достояній "вєлікай расєї" також пішли на розпал. Зараз потихеньку будинок прогрівається, бо вдалось полагодити і запустити систему опалення. І це сьогодні тільки виписалась з неврологічного відділення. А вже психіатрія кличе. Не життя, суцільний водевіль", - пише Олена Мозгова.

Олена Мозгова в лікарні - продюсерка розповіла про свій стан / фото: instagram.com/olenamozgova1

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Читайте також:

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

