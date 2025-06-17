У віці 57 років помер актор фільму "Ліло і Стіч"

Про смерть популярного актора повідомила його рідна сестра.

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Помер Голлівудський актор / Колаж Главред, фото скріншот

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Хто повідомив про смерть актора

Що рідна сестра розповіла про покійного

Голлівудський актор Девід Х. К. Белл, який зіграв в одній із найулюбленіших сцен "Ліло і Стіча" в рімейку 2025 року, помер сьогодні, 17 червня.

Як пише видання ENews, його сім'я підтвердила це в соціальних мережах. Йому було 57 років.

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"Із важким серцем повідомляю, що мій милий, щедрий, талановитий, веселий, блискучий і красивий молодший брат Девід Г. К. Белл проведе сьогоднішній день у компанії нашого Небесного Отця", - написала його сестра Джалін Канані Белл у заяві, опублікованій у Facebook.

Помер зірка фільму Ліло і Стіч / Фото Facebook/Jalene Kanani Bell

Сестра артиста написала, що незважаючи на те, що вона росла без батька - Девід дав їй усю безумовну любов, про яку вона тільки могла просити. "І я вірю, що вся його сім'я і друзі отримали від нього те ж саме", - продовжила Джалін.

"Він завжди так пишався мною, своїми племінницями і внучатим племінником, постійно був зайнятий і завжди придумував веселі заняття, щоб зібратися разом", - додає вона.

Вона зазначила, що її брат, який також грав у "Приватному детективі Магнум" і "Гаваї 5.0", знайшов кіноіндустрію "такою захоплюючою", вона продовжила: "Девіду подобалося бути актором, озвучувати, проводити час із Брутом, подорожуючи як посол Kona Brew".

Помер зірка фільму Ліло і Стіч / Фото Facebook/Jalene Kanani Bell

Насправді, Джалін розповіла, як Девід купував квитки для всієї своєї сім'ї, щоб ті могли подивитися на нього, коли він "вийшов на великий екран" зі своєю роллю Великого Гавайського Чувака, який комічно упускає свій крижаний десерт на пляжі, у "Ліло та Стіч", який вийшов у кінотеатрах минулого місяця.

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Також стало відомо про смерть американського актора, зірки фільму "Обличчя зі шрамом" Гарріса Юліна. Його кінокар'єра тривала 55 років, за які він встиг зіграти понад сто тридцять ролей.

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