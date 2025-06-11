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"Бракує слів": помер засновник легендарного гурту The Beach Boys

Віталій Кірсанов
11 червня 2025, 21:41
359
На момент смерті Вілсону було 82 роки, 20 червня йому мало б виповнитися 83.
Помер засновник гурту The Beach Boys
Помер засновник гурту The Beach Boys / колаж: Главред, фото: instagram.com/brianwilsonlive, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Від чого помер Браян Вілсон
  • Чим відомий гурт The Beach Boys

У США помер засновник і учасник легендарного рок-гурту The Beach Boys Браян Вілсон. Про смерть музиканта, який вплинув на кілька поколінь американської та європейської молоді. Про це повідомила його родина в Instagram.

"Із розбитим серцем повідомляємо, що наш улюблений батько Браян Вілсон помер. Нам зараз не вистачає слів", - ідеться в повідомленні.

Причину смерті публічно не розголошують, але, як пише портал Pitchfork, торік стало відомо, що Вілсон страждає від нейрокогнітивного розладу, подібного до деменції. На момент смерті йому було 82 роки, 20 червня йому мало б виповнитися 83.

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Чим відомий гурт The Beach Boys

The Beach Boys - культовий американський рок-гурт, створений 1961 року. Колектив випустив понад 30 синглів, їхні світові продажі склали понад 100 мільйонів копій. У 1988-му гурт занесли до Зали слави рок-н-ролу, а сам Вілсон 2000 року потрапив до Зали слави сонграйтерів.

Оригінальний склад гурту включав братів Брайана, Карла і Денніса Вілсонів, їхнього кузена Майка Лава і друга дитинства Алана Джардіна.

Серед найвідоміших пісень гурту - Surfin' U.S.A. (1963), California Girls (1965) і Good Vibrations (1966).

Браян Вілсон був ключовою фігурою у становленні гурту як музичного феномену. Він виконував роль головного композитора, аранжувальника і продюсера в перші роки існування The Beach Boys. Саме його музичне бачення вивело гурт далеко за межі простої "серф-музики", особливо завдяки альбому Pet Sounds (1966), який вважається одним із найвпливовіших та найінноваційніших в історії поп-музики. Водночас Браян зіткнувся з психологічними труднощами і поступово відійшов від активної участі в групі, але його творчий вплив залишився визначальним для стилю і звучання The Beach Boys.

Історію Вілсона розказано в біографічному фільмі "Любов і милосердя" з Полом Дано в головній ролі, що вийшов 2014 року, і в документальному фільмі 2021 року "Браян Вілсон: Довгоочікувана дорога".

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