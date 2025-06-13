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Помер зірка фільму "Обличчя зі шрамом" Гарріс Юлін

Анна Підгорна
13 червня 2025, 01:30
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Життя Юліна згасло після 55 років кар'єри актора.
Гарріс Юлін помер
Помер Гарріс Юлін - дата і причина смерті актора / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

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Американський актор і номінант на премію Еммі (1996) Гарріс Юлін помер у віці 87 років. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Смерть Юліна підтвердили сім'я артиста та його менеджер Сью Лейбман. Гарріс Юлін помер 10 травня в Нью-Йорку через зупинку серця.

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Гарріс Юлін за своє життя зіграв понад сто тридцять ролей у кіно. Здебільшого другого плану, проте його майстерність епізоду високо цінувалася глядачами та кінокритиками. Його найвідомішою роллю став Мел Бернштейн - корумпований поліцейський із кримінальної драми 1983 року "Обличчя зі шрамом". Серед інших відомих фільмів за участю Гарріса - "Інша жінка", "Мисливці на привидів 2", "Містер Бін", "Година пік 2", а також серіали "Її звали Нікіта", "Фрейзер" і "Озарк".

Гарріс Юлін у фільмі Обличчя зі шрамом
Гарріс Юлін у фільмі "Обличчя зі шрамом" / imdb.com

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Раніше Главред розповідав про смерть зірки серіалів "Пліткарка" і "Баффі - переможниця вампірів" Мішель Трахтенберг. Американській акторці було 39 років.

Також у його власному будинку в Санта-Фе було виявлено без ознак життя дворазового володаря "Оскара" Джина Хекмена. Разом із 95-річним актором знайшли і його мертву дружину.

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