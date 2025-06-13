Помер зірка фільму "Обличчя зі шрамом" Гарріс Юлін

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Американський актор і номінант на премію Еммі (1996) Гарріс Юлін помер у віці 87 років. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Смерть Юліна підтвердили сім'я артиста та його менеджер Сью Лейбман. Гарріс Юлін помер 10 травня в Нью-Йорку через зупинку серця.
Гарріс Юлін за своє життя зіграв понад сто тридцять ролей у кіно. Здебільшого другого плану, проте його майстерність епізоду високо цінувалася глядачами та кінокритиками. Його найвідомішою роллю став Мел Бернштейн - корумпований поліцейський із кримінальної драми 1983 року "Обличчя зі шрамом". Серед інших відомих фільмів за участю Гарріса - "Інша жінка", "Мисливці на привидів 2", "Містер Бін", "Година пік 2", а також серіали "Її звали Нікіта", "Фрейзер" і "Озарк".
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