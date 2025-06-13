Помер учасник гурту "Океан Ельзи" - що сталося

Коротко:
- Музикант Гриша Чайка помер
- З якою хворобою він боровся
Український відомий музикант Гриша Чайка, який виступав разом із гуртом Океан Ельзи, помер від раку крові.
Сумну звістку повідомили на сторінці гурту у Facebook вчора, 12 червня.
"Пішов із життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту "4АЙКА", учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років", - написали колеги музиканта.
Також вони зазначили, що в останні місяці Гриша серйозно хворів.
"Він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам'ять тобі, друже, Гриша Чайка", - додав гурт.
Шанувальники висловили свої співчуття в коментарях і підтримали рідних Чайки.
"Світла пам'ять, співчуття рідним і друзям. Гриша завжди був добрим і дружнім";
"Дуже шкода, занадто талановитий і занадто молодий, щоб покинути цей світ! Царство йому небесне і спокій душі";
"Щирі співчуття родині та всій команді ОЕ. Нехай спочиває з миром", - написали фанати.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, хореограф Олена Шоптенко привітала сина Олексія з 7-річчям, і святкування цього року стало особливим для хлопчика, оскільки він провів його зі своїми власними друзями. Також хореографиня зазначила, що її син дуже подорослішав і вона любить його все більше і з особливим теплом.
А також Мурат Налчаджиоглу привітав єдину доньку Софію, яка народилася в шлюбі зі зрадницею Ані Лорак, з днем народження. Соні виповнилося 14 років і з цього приводу бізнесмен опублікував відео, в якому показав, як виросла дівчинка.
Вас може зацікавити:
- "Жалюгідне видовище": зрадницю Наташу Корольову перестали впізнавати шанувальники
- Зрадниця Ані Лорак скасувала концерти в РФ - що сталося
- "Від даху до першого поверху": РФ знищила будинок українського відомого співака
Хто такий Гриша Чайка?
Гриша Чайка - заснував гурт 4АЙКА у 2000 році. Працював сесійним гітаристом і гітарним техніком Океану Ельзи з 2015 року. Також був учасником гуртів Sunsay та Kislorod.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред