Помер учасник гурту "Океан Ельзи" - що сталося

Гриша Чайка боровся з важким захворюванням.

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Гриша Чайка - чим хворів / колаж: Главред, фото: facebook.com, Океан Ельзи, pixabay.com/

Коротко:

Музикант Гриша Чайка помер

З якою хворобою він боровся

Український відомий музикант Гриша Чайка, який виступав разом із гуртом Океан Ельзи, помер від раку крові.

Сумну звістку повідомили на сторінці гурту у Facebook вчора, 12 червня.

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"Пішов із життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту "4АЙКА", учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років", - написали колеги музиканта.

Також вони зазначили, що в останні місяці Гриша серйозно хворів.

"Він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам'ять тобі, друже, Гриша Чайка", - додав гурт.

Гриша Чайка багато виступав на концертах / фото: instagram.com, Гриша Чайка

Шанувальники висловили свої співчуття в коментарях і підтримали рідних Чайки.

"Світла пам'ять, співчуття рідним і друзям. Гриша завжди був добрим і дружнім";

"Дуже шкода, занадто талановитий і занадто молодий, щоб покинути цей світ! Царство йому небесне і спокій душі";

"Щирі співчуття родині та всій команді ОЕ. Нехай спочиває з миром", - написали фанати.

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Хто такий Гриша Чайка? Гриша Чайка - заснував гурт 4АЙКА у 2000 році. Працював сесійним гітаристом і гітарним техніком Океану Ельзи з 2015 року. Також був учасником гуртів Sunsay та Kislorod.

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