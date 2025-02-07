"У важкому стані": популярний російський актор потрапив у ДТП

Популярний російський актор потрапив у серйозну ДТП.

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У Росії в ДТП постраждав актор / Колаж Главред, фото Стархіт

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Що трапилося з актором

Як сталася аварія

Російський актор Денис Матросов, відомий за багатьма ролями в серіалах і кіно, потрапив у жахливу ДТП.

Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, о 11 ранку Porsche актора зіткнувся з машиною співробітника ДАІ, який їхав з увімкненою сиреною. Зараз на місці три швидкі та шість машин ДПС.

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Унаслідок аварії постраждали двоє людей, одна з яких - співробітник ДАІ, а друга - сам Денис Матросов. Поліцейський перебуває у важкому стані, у зірки серіалів пошкоджено ногу. Наскільки серйозно постраждав артист, не уточнюється. "Поки складно сказати, він у шоці. Щойно буде можливість - вирушить до лікаря", - повідомило джерело.

Рано вранці актор відвіз молодшого сина до школи, коли сталася ДТП, він повертався назад. У машині не було ні його дружини Оксани, ні сина, хоча сам автомобіль належить дружині артиста, засіб пересування зареєстровано на Оксану Рудич-Каструбіну. Жінка під'їхала одразу на місце події, щойно отримала дзвінок від чоловіка, зараз вони разом розбираються з тим, що трапилося.

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