"У важкому стані": популярний російський актор потрапив у ДТП

Ви дізнаєтеся:
- Що трапилося з актором
- Як сталася аварія
Російський актор Денис Матросов, відомий за багатьма ролями в серіалах і кіно, потрапив у жахливу ДТП.
Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, о 11 ранку Porsche актора зіткнувся з машиною співробітника ДАІ, який їхав з увімкненою сиреною. Зараз на місці три швидкі та шість машин ДПС.
Унаслідок аварії постраждали двоє людей, одна з яких - співробітник ДАІ, а друга - сам Денис Матросов. Поліцейський перебуває у важкому стані, у зірки серіалів пошкоджено ногу. Наскільки серйозно постраждав артист, не уточнюється. "Поки складно сказати, він у шоці. Щойно буде можливість - вирушить до лікаря", - повідомило джерело.
Рано вранці актор відвіз молодшого сина до школи, коли сталася ДТП, він повертався назад. У машині не було ні його дружини Оксани, ні сина, хоча сам автомобіль належить дружині артиста, засіб пересування зареєстровано на Оксану Рудич-Каструбіну. Жінка під'їхала одразу на місце події, щойно отримала дзвінок від чоловіка, зараз вони разом розбираються з тим, що трапилося.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що в терористичній Росії проаналізували поведінку Анни Сєдокової, яка нібито сумує за зрадницею України і нещодавно вийшла на зв'язок зі своїми прихильниками, що залишилися.
Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, котрі засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.
Вас також може зацікавити:
- Кинув відомий актор: зірка "Секс і місто" розповіла про невдалий роман
- На серіалі виросли цілі покоління: у Росії помер актор із "Татусевих дочок"
- "Приголомшливий актор": помер заслужений артист України - що сталося
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред