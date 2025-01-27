На серіалі виросли цілі покоління: у Росії помер актор з "Татусевих дочок"

Причину смерті актора не повідомляють.

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Друзі Ромащенка згадали у своїх дописах актора / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Актор Ігор Ромащенко помер на 60-му році життя

Наразі причина смерті невідома

У країні-агресорці Росії на 60-му році життя помер радянський актор та режисер Ігор Ромащенко. Про це повідомив його колега актор Михайло Богдасаров на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що Ромащенко брав участь більш ніж у 100 російських кінокартинах, таких як "Слід", "Скліфосовський", "Татусеві дочки", "Москва. Три вокзали". Також актор режисирував проєкти "Слід", "Червона зона", "Свідки", "Мент у законі".

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"Нескінченно талановитий у справі! Вдячний учень, невтомний діяч і професіонал, готовий допомогти друзям і закоханий у вчителів і в старших колег", - написав Богдасаров.

Режисер зазначив, що востаннє бачив Ромащенка, коли той приходив до його студентів.

Друг Ромащенка Павло Чернявський у розмові з пропагандистським медіа назвав актора чесним, відкритим, вимогливим.

"Під час роботи ми з ним у робочому процесі критикували один одного, але, що найцінніше, залишалася взаємна повага", - сказав Чернявський.

Причину смерті актора не повідомляють.

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