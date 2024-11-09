Зробив важливу заяву: у Росії з'явився постарілий Леонтьєв

Співак виступив на творчому вечорі і зробив важливу заяву.

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Валерій Леонтьєв більше не виступатиме в Росії / Колаж Главред, фото УНІАН, МК

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Про що говорив Леонтьєв

Як він виглядав

Російський співак Валерій Леонтьєв, який вважає за краще мовчати про страшне вторгнення РФ в Україну і тривалий час відсиджувався в США, з'явився в терористичній Росії.

Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, артист виступив на ювілейному вечорі композитора Ігоря Крутого. Виконавець заспівав пісню "Завіса".

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На відео - фрагмент виступу Леонтьєва:

Леотнєв приїхав до Росії / Скриншот Telegram

Зі сцени мовчазний артист повідомив, що більше не повернеться на сцену і не даватиме прощального концерту. Леонтьєв зазначив, що один він уже провів.

Хто такий Валерій Леонтьєв Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий володар музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" і "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.

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Раніше Главред писав, що Валерій Леонтьєв опинився серед тих, хто в лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні, покинув країну-окупанта. Він осів у Маямі, США, де вже багато років живе і працює його дружина, і де подружжя має нерухомість.

А також Лайма Вайкуле в завуальованій формі розкрила позицію свогоколеги, легендарного співака Валерія Леонтьєва з приводу повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України.

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