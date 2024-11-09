Зробив важливу заяву: у Росії з'явився постарілий Леонтьєв

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Російський співак Валерій Леонтьєв, який вважає за краще мовчати про страшне вторгнення РФ в Україну і тривалий час відсиджувався в США, з'явився в терористичній Росії.
Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, артист виступив на ювілейному вечорі композитора Ігоря Крутого. Виконавець заспівав пісню "Завіса".
На відео - фрагмент виступу Леонтьєва:
Зі сцени мовчазний артист повідомив, що більше не повернеться на сцену і не даватиме прощального концерту. Леонтьєв зазначив, що один він уже провів.
Хто такий Валерій Леонтьєв
Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий володар музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" і "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.
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Раніше Главред писав, що Валерій Леонтьєв опинився серед тих, хто в лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні, покинув країну-окупанта. Він осів у Маямі, США, де вже багато років живе і працює його дружина, і де подружжя має нерухомість.
А також Лайма Вайкуле в завуальованій формі розкрила позицію свогоколеги, легендарного співака Валерія Леонтьєва з приводу повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України.
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