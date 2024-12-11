У Москві заарештували оперну співачку Марію Максакову

Коротко:
- За що заарештували Максакову
- Який термін їй загрожує
У Росії, яка напала на мирну Україну, суд у терористичній Москві заочно заарештував оперну співачку Марію Максакову-Ігенбергс у справі про заклики до діяльності проти безпеки держави в інтернеті.
Як пише Радіо Свобода, приводом для звинувачень стало відео на ютьюб-каналі співачки з "дискредитацією війни в Україні та закликами спонсорувати ЗСУ".
Телеграм-канал Baza уточнював, що це було інтерв'ю співачки українському телеканалу "Сейчас", опубліковане в серпні 2023 року.
Максакова розмірковує про злочини російської влади і закликає допомагати українській армії, тому що та, за її словами, - це "єдина сила", яка "переб'є хребет цьому Левіафану". За це співачці загрожує до шести років позбавлення волі.
Максакова - колишня солістка Маріїнського театру, 2011 року стала депутатом Держдуми від "Єдиної Росії", 2016 року виїхала до Києва. Відтоді співачка неодноразово публічно критикувала російську владу. У травні 2023 року Мін'юст Росії оголосив її іноагенткою - співачку вже кілька разів штрафували за невиконання обов'язків "іноагента".
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Раніше Главред писав про те, що оперна співачка і екс-депутат державної думи РФ Марія Маскакова видала цінний інсайт з приводу Путіна і його оточення.
Нагадаємо, російська актриса Марія Миронова несподівано заступилася за іншу актрису Лію Ахеджакову, яка не побоялася засудити військове вторгнення Росії в Україну і стала "ворогом народу".
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