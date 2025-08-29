Едіту П'єху неможливо впізнати на відео - так сильно вона здала.

Едіта П'єха здала у свої 88 років / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Який вигляд має Едіта П'єха

Що сталося з путіністкою

Відео популярної свого часу радянської співачки Едіти П'єхи, яка підтримує криваве вторгнення Росії в Україну, з'явилося в мережі.

На ньому 88-річна путіністка виглядає абсолютно невпізнанною. Вона сидить в інвалідному кріслі і практично не може говорити. На відео також видно, що вона намагається співати, але у неї не виходить чітко вимовляти слова та й пам'ять її підводить.

відео дня

Відповідне відео з'явилося на сторінці пропагандистської сторінки Showbusiness в Instagram.

Едіта П'єха стан здоров'я

Останнім часом у 87-річної путіністки стала проявлятися стареча деменція. У неї з'явилися провали в пам'яті, а також дезорієнтація в просторі.

Раніше з'явилося відео, де співачку неможливо впізнати, оскільки вона набрала 30 зайвих кілограмів.

Едіта П'єха / Kp.ru

