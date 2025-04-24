Набрала 30 кг і провали в пам'яті: у РФ згадали про путіністку Едіту П'єху

Коротко:
- Який вигляд має Едіта П'єха
- Що з нею відбувається
У терористичній Росії занепокоїлися здоров'ям популярної свого часу радянської співачки Едіти П'єхи, яка підтримує криваве вторгнення Росії в Україну.
Зокрема, як пишуть пропагандисти, останнім часом у 87-річної путіністки стала проявлятися стареча деменція. У неї з'явилися провали в пам'яті, а також дезорієнтація в просторі.
Крім того, з'явилася також інформація, що співачка набрала 30 кілограмів і не виходить на вулицю. Тоді пропагандистський телеграм-канал Mash повідомляв, що проблеми із зайвою вагою призвели до збільшення навантаження на серце - через це трапляються періодичні гіпертонічні кризи і підвищений тиск. Тому близьким артистки доводиться викликати лікарів і ставити уколи.
Мережею також гуляє єдине фото, на якому її неможливо впізнати. До слова, її помічниця продовжує запевняти, що в пенсіонерки все добре і жодних погіршень здоров'я - не спостерігається.
"Всьому свій час. У Едіти Станіславівни все нормально, навіть немає ніякого приводу, все як було", - додала співрозмовниця.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.
Також Тіна Кароль дала шанувальникам зухвалі поради, які вона сама хотіла б почути в минулому. На думку співачки, ці життєві уроки варто засвоїти кожному.
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