Київщину шосту добу атакують БПЛА: розтрощено таунхауси, є поранена

У Вишневому на Київщині ударний дрон зруйнував два таунхауси, виникла пожежа.

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Наслідки атаки у Вишневому / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

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У Вишневому дрон зруйнував два таунхауси

Загиблих попередньо немає

На Київщині поранена жінка та пошкоджені будинки й склади

У Вишневому Бучанського району Київської області внаслідок атаки російського ударного безпілотника зруйновано конструкції двох таунхаусів. Також на місці виникла пожежа. Про це повідомила ДСНС України.

"На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Проведено розвідку, організовано гасіння пожежі. Наразі пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, у Вишневому загиблих не виявлено. Інформація про постраждалих уточнюється. Підрозділи ДСНС обстежують зруйновані конструкції та розбирають завали.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Зазначимо, що атаки російських безпілотників по Київщині тривають уже шосту добу. Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Броварському районі поранення отримала жінка 1971 року народження.

"Із раною стегна її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - розповів він.

Також у Броварському районі пошкоджено приватний будинок. У Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення, де рятувальники ліквідовують пожежу.

Чому кількість запущеної по Україні балістики не розкривають - пояснення ПС

Повітряні сили ЗСУ навмисно не розкривають точну кількість балістичних ракет, які Росія запускає по Україні. Як пояснив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат, частина таких ракет із різних причин не досягає заявлених цілей, тому інформацію про їхню кількість надають дозовано.

"Сьогодні збивання були. На жаль, не так, як нам би хотілося. Хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме - ракет для систем Patriot", - заявив Ігнат в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

За його словами, під час останньої атаки українська протиповітряна оборона також знищила практично всі крилаті ракети, зокрема "Калібри". Крім того, захисникам вдалося уразити безпілотники-ракети 'Бандероль".

Удари РФ по України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеренчук закликав сформувати домашні резерви продуктів і питної води. Він підкреслив необхідність мати запас на 7-12 діб через ризики ударів по логістичних складах і критичній інфраструктурі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про масовану атаку ударними безпілотниками по території України. За їхніми даними, під час цієї атаки було 82 дрони знищено або подавлено силами ППО.

Київська міська державна адміністрація формує списки мешканців, яких за потреби можуть тимчасово переселити під час тривалих відключень електроенергії і опалення. За інформацією місцевої влади, у цих списках зазначено понад 200 тисяч мешканців міста як потенційних одержувачів допомоги.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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