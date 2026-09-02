РФ може посилити удари по Україні, дата відома: політолог розкрив гірший сценарій

Кремль планує посилити тиск на Україну не лише в повітрі.

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У Кремлі не налаштовані закінчувати війну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що сказав Фесенко:

Після виборів в РФ Кремль може посилити тиск на Україну

На фронті за кілька місяців можуть початися масштабні наступальні операції

Росія може посилити удари ракетами та дронами по Україні

Напруження у війні після 20 вересня навряд чи знизиться. Навпаки, як заявив політолог Володимир Фесенко, після виборів в РФ може розпочатися новий етап ескалації.

Про це він сказав у коментарі журналістці Вечір.LIVE. Один із можливих сценаріїв - проведення вибіркової мобілізації в Росії. Зокрема, про це свідчать дані української розвідки.

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"Я не думаю, що це буде загальна мобілізація. Росія на це не готова зараз, на повну мобілізацію, з різних причин - організаційно, ресурсно. Але мобілізувати вибірково по окремих категоріях, мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб восени, я думаю, що такі планові показники вже є", - стверджує Фесенко.

Коли РФ може почати масштабні операції на фронті

Оскільки після мобілізації Росії потрібно підготувати нові резерви, масштабні наступальні операції окупаційної армії можуть початися не раніше, ніж через 3-4 місяці.

"Для того щоб мобілізація дала додаткові резерви і ресурси, людські ресурси для атак, потрібно декілька місяців, мінімум три-чотири місяці", - наголосив політолог.

Водночас РФ навряд чи відмовиться від точкових атак та спроб посилення наступу на окремих ділянках фронту. Серед можливих напрямків удару - Донбас. Також окупанти можуть тиснути на півночі.

Як зміниться інтенсивність атак РФ

Ще одним сценарієм ескалації війни Фесенко називає посилення повітряного терору. Росія може змінювати тактику ударів ракетами і безпілотниками. Тому Україні потрібно мати засоби для протидії балістичним ракетам РФ.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз

Главред писав, що за словами керівника політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігоря Рейтеровича, Україна справді має шанс побачити суттєві зміни на фронті та в переговорному процесі ще до настання зими.

Водночас мова наразі йде не про остаточне врегулювання конфлікту, а про значно обмеженіший формат розвитку подій. Ймовірність переговорів і умовного замороження війни - приблизно 30%.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 2 вересня росіяни атакували Київ реактивними БПЛА. У Шевченківському районі столиці внаслідок влучання загорівся шестиповерховий житловий будинок.

Раніше стало відомо, що Путін заплутався в географії й фактично визнав, що наступ окупантів у Сумській області загальмувався, а просування відбувається у зворотному напрямку.

Напередодні стало відомо, що українські війська у серпні 2026 року звільнили більше території, ніж окупувала армія РФ за той самий період: щонайменше 129,81 кв. км проти 90,35 кв. км російських здобутків.

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Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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