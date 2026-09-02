РФ може посилити удари по Україні, дата відома: політолог розкрив гірший сценарій

Що сказав Фесенко:
- Після виборів в РФ Кремль може посилити тиск на Україну
- На фронті за кілька місяців можуть початися масштабні наступальні операції
- Росія може посилити удари ракетами та дронами по Україні
Напруження у війні після 20 вересня навряд чи знизиться. Навпаки, як заявив політолог Володимир Фесенко, після виборів в РФ може розпочатися новий етап ескалації.
Про це він сказав у коментарі журналістці Вечір.LIVE. Один із можливих сценаріїв - проведення вибіркової мобілізації в Росії. Зокрема, про це свідчать дані української розвідки.
"Я не думаю, що це буде загальна мобілізація. Росія на це не готова зараз, на повну мобілізацію, з різних причин - організаційно, ресурсно. Але мобілізувати вибірково по окремих категоріях, мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб восени, я думаю, що такі планові показники вже є", - стверджує Фесенко.
Коли РФ може почати масштабні операції на фронті
Оскільки після мобілізації Росії потрібно підготувати нові резерви, масштабні наступальні операції окупаційної армії можуть початися не раніше, ніж через 3-4 місяці.
"Для того щоб мобілізація дала додаткові резерви і ресурси, людські ресурси для атак, потрібно декілька місяців, мінімум три-чотири місяці", - наголосив політолог.
Водночас РФ навряд чи відмовиться від точкових атак та спроб посилення наступу на окремих ділянках фронту. Серед можливих напрямків удару - Донбас. Також окупанти можуть тиснути на півночі.
Як зміниться інтенсивність атак РФ
Ще одним сценарієм ескалації війни Фесенко називає посилення повітряного терору. Росія може змінювати тактику ударів ракетами і безпілотниками. Тому Україні потрібно мати засоби для протидії балістичним ракетам РФ.
Коли закінчиться війна в Україні - прогноз
Главред писав, що за словами керівника політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігоря Рейтеровича, Україна справді має шанс побачити суттєві зміни на фронті та в переговорному процесі ще до настання зими.
Водночас мова наразі йде не про остаточне врегулювання конфлікту, а про значно обмеженіший формат розвитку подій. Ймовірність переговорів і умовного замороження війни - приблизно 30%.
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що вранці 2 вересня росіяни атакували Київ реактивними БПЛА. У Шевченківському районі столиці внаслідок влучання загорівся шестиповерховий житловий будинок.
Раніше стало відомо, що Путін заплутався в географії й фактично визнав, що наступ окупантів у Сумській області загальмувався, а просування відбувається у зворотному напрямку.
Напередодні стало відомо, що українські війська у серпні 2026 року звільнили більше території, ніж окупувала армія РФ за той самий період: щонайменше 129,81 кв. км проти 90,35 кв. км російських здобутків.
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Про персону: Володимир Фесенко
Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.
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