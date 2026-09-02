68-річна Мадонна продемонструвала ідеальне молоде обличчя

Мадонна зовсім не виглядає на свій вік і продовжує дивувати шанувальників.

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Мадонна здивувала своєю молодістю / Колаж Главред, фото Instagram/Madonna

Коротко:

Як зараз виглядає Мадонна

Чому вона дивує своїм зовнішнім виглядом

68-річна Мадонна знову здивувала шанувальників, продемонструвавши помітно оновлений зовнішній вигляд.

Співачка опублікувала серію знімків на своїй сторінці в Instagram, на яких постала з ідеально гладенькою шкірою та легкими "веснянками", через що багато хто ледь впізнав зірку.

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Мадонна зовсім не виглядає на свій вік / Фото Instagram/madonna

У кадрі артистка приміряла образ у дусі 90-х: освітлені брови, виразний чорний лайнер, глянцеві губи та платинове волосся з об’ємною укладкою. Її обличчя виглядало практично без зморшок, що викликало жваве обговорення в мережі.

Мадонна зовсім не виглядає на свій вік / Фото Instagram/madonna

Окрім б’юті-експериментів, Мадонна показала й сміливі образи - від корсетів та комплектів білизни з панчохами до більш стриманого вбрання з білим жакетом і сукнею.

Мадонна зовсім не виглядає на свій вік / Фото Instagram/madonna

Публікація швидко зібрала безліч реакцій: шанувальники та знаменитості захопилися її зовнішністю та здатністю постійно змінюватися. При цьому сама співачка супроводила знімки фразою про те, що її варто запам'ятовувати не очима, а спогадами, натякаючи на своє ставлення до віку та зовнішності.

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Про особу: Мадонна Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, авторка-виконавиця, танцівниця та актриса. З 1980-х років носить негласний титул "королеви поп-музики". Увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніша у комерційному плані виконавиця в історії. Володарка семи премій "Греммі" (у 1998 році отримала одразу три нагороди) та двох "Золотих глобусів". Внесена до "Залу слави рок-н-ролу". З початку музичної кар’єри у 1979 році випустила 14 альбомів і 93 сингли.

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