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У серпні Україна повернула більше території, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

Дар'я Пшеничник
2 вересня 2026, 09:56
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Аналітики фіксують, що армія РФ платить за кожен квадратний кілометр сотнями життів, але так і не змогла зламати українську оборону.
ВСУ, Фронт, Война
Сили оборони у серпні звільнили більше, ніж захопив ворог / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, DeepState

Головне з новини:

відео дня
  • ЗСУ звільнили у серпні щонайменше 129,81 кв. км
  • Росія окупувала 90,35 кв. км, або 2,91 кв. км на добу
  • Втрати армії РФ за місяць - 42 020 осіб

Українські війська у серпні 2026 року звільнили більше території, ніж окупувала армія РФ за той самий період: щонайменше 129,81 кв. км проти 90,35 кв. км російських здобутків. Попри дещо вищі темпи просування, Москва так і не здобула оперативного маневру й не зруйнувала українську оборону, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За підрахунками аналітиків, у середньому окупанти займали 2,91 кв. км на день. Якщо додати до цієї статистики інфільтрації, тобто проникнення малих піхотних груп, сукупний показник зростає до 123,53 кв. км, або 3,98 кв. км на добу.

Порівняння з попереднім роком демонструє масштаб просідання російської машини: у серпні 2025-го ворог зайняв 505,55 кв. км, тобто приблизно у п'ять разів більше, ніж зараз навіть з урахуванням проникнень. Нинішні показники, за оцінкою ISW, є "лише частиною" минулорічних, "що свідчить про те, як темпи просування російських військ продовжують уповільнюватися", - йдеться у звіті.

Фортечний пояс: наступ, який не дав результату

Головний вектор російських атак минулого місяця - так званий Фортечний пояс на Донеччині. Навіть там, наголошують оглядачі, ворог обмежився незначними тактичними успіхами й не встановив контроль над ключовим містом.

"Російські війська зберігають присутність (шляхом просування або інфільтрації) у 72,23% Костянтинівки та не змогли повністю захопити поселення навіть після місяців посилення інфільтрацій та міських боїв", - констатували в ISW.

Сили оборони, натомість, продовжували контрнаступальні дії на Лиманському та Олександрівському напрямках. Самі аналітики визнають, що їхня цифра у 129,81 кв. км є радше заниженою: власна методологія інституту не повністю відображає ймовірні успіхи ЗСУ під Лиманом, і реальний масштаб цих здобутків, найімовірніше, стане зрозумілим лише з появою додаткових даних восени 2026 року.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ціна кожного квадратного кілометра

Друга поспіль місячна статистика свідчить про надвисоку ціну російських атак. За даними Генерального штабу ЗСУ, у серпні армія РФ втратила на полі бою 42 020 осіб - це вже другий місяць, коли показник перевищує 40 тисяч.

"У серпні 2026 року російські війська зазнали в середньому 340 втрат на квадратний кілометр захопленої або інфільтрованої території та 465 втрат на квадратний кілометр захопленої території", - підрахували в інституті.

Компенсувати такі показники Кремлю дедалі складніше: система комплектування армії за рахунок так званих добровольців і далі не забезпечує потрібної кількості людей для покриття поточних бойових втрат.

Які плани готує Росія на фронті восени

Главред писав, що, за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, російські війська розробляють плани для чергової ескалації та посилення тиску на фронті з настанням осені.

Ключовою оперативно-стратегічною метою росіян залишається Слов’янсько-Краматорська агломерація, і для цього ворог наступає відразу за кількома напрямками. Зокрема, з півдня найгарячішою точкою залишається Костянтинівка.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська нарощують чисельність особового складу та військової техніки на Слов’янському напрямку. За оцінкою українських військових, це може свідчити про підготовку РФ до посилення наступальних дій у районі Лиману.

Раніше повідомлялося, що українські військові зачистили лісову місцевість на південний захід від Западного та продовжують просування на захід від Дворічної.

Напередодні стало відомо, що за останній час українські військовослужбовці зачистили ще близько 2 км² лісу, витісняючи російські війська з обладнаних опорних пунктів на Куп'янському напрямку.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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