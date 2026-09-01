'Ми попереджаємо': Буданов розкрив, скільки Україна господарюватиме в небі РФ

Кирило Буданов попередив Росію про системні удари по військових цілях після атак РФ по Україні.

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Пуск українського БПЛА, Кирило Буданов / Колаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича

Ключові тези Буданова:

РФ свідомо обрала шлях ескалації та атакувала Україну 1 вересня

Російське небо більше не є безпечним

Українські дрони й ракети господарюватимуть у небі РФ, доки триває війна

Росія свідомо обрала шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день атак по Україні. Київ готує жорстку та пропорційну відповідь. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Буданов наголосив, що російські удари в День знань були спрямовані не лише проти військових об'єктів, а й створили загрозу для українських дітей та цивільної інфраструктури.

відео дня

"Кремль свідомо обрав шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури", - заявив голова ОП.

Ключові цілі в РФ / Інфографіка: Главред

Він також підкреслив, що Україна діятиме в межах права на самооборону та підтримав рішення президента Володимира Зеленського щодо подальших дій у відповідь на російську агресію.

"Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога", - наголосив Буданов.

Водночас голова ОП заявив, що Україна поважає дипломатичні зусилля міжнародних партнерів і готова підтримувати точкові паузи у бойових діях. Однак, за його словами, це можливо лише за умови реальних кроків, спрямованих на завершення війни.

"Але доки триває агресія, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі", - додав Буданов.

Чому Росія атакує пункти пропуску на кордоні - пояснення експерта

Радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі Liga.net сказав, що Росія намагається вивести з ладу українські пункти пропуску на західному кордоні, щоб ускладнити логістику та постачання через Європу.

Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано атакують об'єкти, через які проходять транспортні потоки та забезпечується зв'язок України з європейськими державами. Бескрестнов пояснив, що мета таких атак - порушити українську логістику та ускладнити торгівлю з ЄС.

"Ми розуміємо, чому це відбувається: вони намагаються зруйнувати нашу логістику", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав удари по Києву свідомою тактикою. Він також окреслив чотири умови для тиску на Росію та посилення протиповітряної оборони.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський попередив про небезпеку польотів над Росією. Він заявив, що Україна закриває небо над РФ.

Натомість постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія вимагає визнання окупованих територій як умову для мирного врегулювання. Він підкреслив, що Москва не бачить можливості для миру без визнання "реалій на місцях".

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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