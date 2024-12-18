"Упав, розбив голову": онкохворому путіністу Буйнову стає гірше

Путіністу Буйнову, який має останню стадію раку, стає гірше.

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Олександр Буйнов багато років бореться з онкологією / колаж: головред, фото: t.me/buinovofficial

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Що сталося з Буйновим

Яке лікування проходить путініст

У російського пропутінського артиста, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Олександра Буйнова, прогресувала онкологія через скасування гормонотерапії рік тому.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, тоді в артиста почалася серія побічних ефектів від дорогих препаратів у вигляді втрати свідомості та запаморочень. Він упав із велосипеда і розбив голову.

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Виявляється, патріоту Буйнову лікують рак не російськими препаратами, а іноземними. 74-річний співак отримує лікування за 150 000 рублів (60 000 гривень) - отримує медикаменти коштом терористичної держави в рамках пільгової програми.

Подібні гормональні засоби Буйнов приймає вже кілька років. У 2023 році на тлі прийому в нього розвинулося порушення кровообігу в мозку. Підсумок - втрата свідомості під час їзди на велосипеді. Він отримав черепно-мозкову травму і перелом лобової кістки. Медикам довелося тимчасово скасувати гормонотерапію. Через кілька місяців на лікарському консиліумі все повернули назад.

Наприкінці серпня артиста госпіталізували через рецидив онкології, він обстежився і пройшов гормональну терапію. Співакові призначили паліативне лікування.

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Раніше Главред повідомляв про те, що Олександр Буйнов, який підтримує криваве вторгнення Росії в Україну, помирає від раку. Олександру Буйнову присвоїли паліативний статус - у співака діагностовано останню стадію онкології, про можливе одужання і ремісію мова більше не йде.

У листопаді путініст Буйнов відчув себе погано і був змушений звертатися до лікаря.

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Хто такий Буйнов Олександр Миколайович Буйнов - радянський і російський співак, музикант, композитор, шоумен, кіноактор; народний артист Російської Федерації (2010), народний артист Республіки Інгушетія (2004). Член партії "Единая Россия".

Буйнов потрапив до бази даних українського центру "Миротворець" за підтримку агресії Росії проти України, незаконне перетинання державного кордону України та виступи в окупованих Криму і Донбасі.

А в березні 2018 року Олександр Буйнов отримав заборону на в'їзд в Україну, потрапивши до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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