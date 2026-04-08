Знищити: Тарас Тополя погрожує журналістці за опубліковане інтерв’ю

Українська журналістка поскаржилася на свого колишнього чоловіка Тараса Тополю.

Тополя погрожує журналістці / Колаж Главред, скріншот з YouTube

Що повідомила журналістка

Що вимагає український співак

Українська журналістка Маричка Довбенко поскаржилася на українського співака і колишнього чоловіка Олени Тополі — Тараса Тополю.

За словами журналістки, команда співака в ультимативній формі вимагає видалити 10 фрагментів записаного на відео інтерв'ю.

"Команда артиста намагається заблокувати моє інтерв'ю на YouTube. Я отримала повідомлення від YouTube про подання скарги на це відео за порушення конфіденційності. Команда артиста також пригрозила заблокувати мій канал, подати до суду та знищити мою програму і моє ім'я", — написала журналістка на своїй сторінці в Instagram.

За словами Довбенко, погрози були висловлені на її адресу в ультимативній формі, щоб змусити видалити частини з інтерв'ю або все відео. "Як незалежна журналістка, я відмовилася це робити, оскільки все, сказане гостем під час запису, було при здоровому глузді та добровільно. Усі погрози на мою адресу зафіксовані. Якщо це не припиниться, вони будуть вважатися перешкодою для моєї журналістської діяльності та будуть опубліковані", — додає вона.

Главред звернувся за коментарями до журналістки, але відповіді поки не отримав.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Нагадаємо, Главред писав про те, що уряд Великої Британії заборонив Каньє Весту в'їзд до Англії через його минулі антисемітські висловлювання, що призвело до скасування фестивалю Wireless Festival.

Раніше також голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка продовжує лякати шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом, висловилася з приводу дебатів про свободу слова, що розгорнулися в Сполучених Штатах.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Тарас Тополя Тарас Тополя — український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

