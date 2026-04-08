Знищити: Тарас Тополя погрожує журналістці за опубліковане інтерв’ю

Олена Кюпелі
8 квітня 2026, 10:42
Українська журналістка поскаржилася на свого колишнього чоловіка Тараса Тополю.
Тополя погрожує журналістці
Тополя погрожує журналістці

Коротко:

  • Що повідомила журналістка
  • Що вимагає український співак

Українська журналістка Маричка Довбенко поскаржилася на українського співака і колишнього чоловіка Олени Тополі — Тараса Тополю.

За словами журналістки, команда співака в ультимативній формі вимагає видалити 10 фрагментів записаного на відео інтерв'ю.

Журналістка Марічка Довбенко повідомила про погрози
Журналістка Маричка Довбенко повідомила про погрози

"Команда артиста намагається заблокувати моє інтерв'ю на YouTube. Я отримала повідомлення від YouTube про подання скарги на це відео за порушення конфіденційності. Команда артиста також пригрозила заблокувати мій канал, подати до суду та знищити мою програму і моє ім'я", — написала журналістка на своїй сторінці в Instagram.

Маричка Довбенко скаржиться на Тараса Тополю
Маричка Довбенко скаржиться на Тараса Тополю

За словами Довбенко, погрози були висловлені на її адресу в ультимативній формі, щоб змусити видалити частини з інтерв'ю або все відео. "Як незалежна журналістка, я відмовилася це робити, оскільки все, сказане гостем під час запису, було при здоровому глузді та добровільно. Усі погрози на мою адресу зафіксовані. Якщо це не припиниться, вони будуть вважатися перешкодою для моєї журналістської діяльності та будуть опубліковані", — додає вона.

Маричка Довбенко скаржиться на Тараса Тополю
Маричка Довбенко скаржиться на Тараса Тополю
Маричка Довбенко про погрози на адресу Тараса Тополі
Маричка Довбенко про погрози Тараса Тополі

Главред звернувся за коментарями до журналістки, але відповіді поки не отримав.

Нагадаємо, Главред писав про те, що уряд Великої Британії заборонив Каньє Весту в'їзд до Англії через його минулі антисемітські висловлювання, що призвело до скасування фестивалю Wireless Festival.

Раніше також голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка продовжує лякати шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом, висловилася з приводу дебатів про свободу слова, що розгорнулися в Сполучених Штатах.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Тарас Тополя

Тарас Тополя — український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

В Україні розпочалися відключення світла: скільки годин діятимуть графіки

В Україні розпочалися відключення світла: скільки годин діятимуть графіки

10:27Енергетика
Несподіваний "миротворець" у війні з Іраном: кого назвав Трамп

Несподіваний "миротворець" у війні з Іраном: кого назвав Трамп

10:01Світ
Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

09:32Економіка
Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

Китайський гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Коням — перезавантаження, Півням — шанс

Китайський гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Коням — перезавантаження, Півням — шанс

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що потрібно зробити з водою у свято 8 квітня — прикмети

Що потрібно зробити з водою у свято 8 квітня — прикмети

Таємний код долі: яка правда прихована в даті народження людини

Таємний код долі: яка правда прихована в даті народження людини

Останні новини

11:48

Бюджетний ноутбук Xiaomi тепер продають по всьому світу: оголошено ціни

11:35

Чи можна прибирати на кладовищі перед Великоднем: які дати під забороноюВідео

11:09

"Були ревнощі": син Довженка відреагував на стосунки батька з різницею у 20 років

11:03

Боїться бунту: Путін почав масштабні кадрові чистки в прикордонних регіонах РФ

10:45

Нові графіки для Одещини: де діятимуть планові відключення світла, а де — екстрені

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
10:42

Знищити: Тарас Тополя погрожує журналістці за опубліковане інтерв’ю

10:34

Тактика терору та удари по цивільних: в ISW попередили про нову стратегію РФ

10:27

В Україні розпочалися відключення світла: скільки годин діятимуть графіки

10:01

Несподіваний "миротворець" у війні з Іраном: кого назвав Трамп

10:00

"Не намагається бути зручною": зниклий Аксельрод зробив заяву щодо Мозгової

09:37

Привітання з Чистим четвергом — гарні картинки та листівки

09:32

Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

09:24

РФ завдала удару по півдню Одещини: у порту спалахнули пожежі, є руйнуванняФото

09:05

Яка дистанційна школа пропонує найкращу підготовку до НМТ новини компанії

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

08:56

Життя вже не буде таким, як раніше: на три знаки зодіаку чекають зміни у квітні

08:34

РФ планує наступ з нового напрямку: яка область стане головною ціллю

08:26

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:23

Мінус техніка та боєприпаси: партизани завдали удару по логістиці РФ на важливому напрямку

08:10

Україні доведеться шукати нові підходи: Віктор Андрусів про мобілізаціюПогляд

07:16

Трамп зупинив удари, США, Ізраїль та Іран несподівано дійшли згоди: що відомо

05:51

Гороскоп на завтра, 9 квітня: Левам - суперечка, Водоліям - виклик

05:11

Парадокс СРСР: чому в Союзі робили дорогі чавунні труби, а не дешеві пластикові

04:00

Каньє Весту заборонили в'їзд до Великої Британії

03:56

Доньку Джонні Деппа "спіймали" на прогулянці з коханою

03:52

Як гризуни проникають у будинок: топ-7 найпотаємніших місць

03:22

"Мама Венздей" Кетрін Зета-Джонс показала яскраву вишиванку

03:05

Скарби під крижаним покривом: стартує глобальна "золота лихоманка"

02:06

Нові правила стягнення боргів: Рада ухвалила закон, що зміниться для українців

02:01

Як зупинити навалу слимаків навесні: один натуральний засіб працює краще за хімію

01:16

Відомий шоумен зізнався, чи зайняте його серце

01:01

Гра на дефіциті зброї: як Кремль може використати тиск США на Україну

00:46

"Потрібно запам'ятовувати": Lida Lee зізналася, у чому секрет її стосунків із Салемом

00:14

Мокрий сніг і заморозки повертаються: Київ охопить різке похолодання

00:06

Наталія Могилевська похвалилася новим татуюванням

07 квітня, вівторок
23:54

Чистий йоржик за лічені хвилини: простий спосіб миття та дезенфекціїВідео

23:12

Гаррі не поступається: Галкін показав своїх чарівних дітей на відпочинку в США

23:09

10 найкрутіших фільмів із легендарним Джекі Чаном

23:05

Температура впаде до мінуса: на Дніпропетровщину суне арктичне повітря

22:37

Не лише ​"до побачення"​: як правильно та красиво прощатися українськоюВідео

22:14

Сірий одяг знову сяє білизною: простий трюк із звичайним інгредієнтом із кухніВідео

21:56

Іглесіас повністю показав свого молодшого сина та його невеличке досягненняВідео

21:51

"Не можу в це повірити": Трамп публічно зізнався в симпатії до Орбана

21:36

Одним поливом - захист полуниці від шкідників і кореневих гнилей

21:25

Скільки насправді можна зберігати варені яйця та як зрозуміти, що вони зіпсувалися

21:12

Пішов з життя Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

20:54

План "Б" окупантів під Покровськом: ворог змістив акцент атак після провалу

20:48

Що не можна говорити дитині під час істерики - це руйнує її емоційний стан

20:12

Кіану Рівз вивів подругу у світ: як зараз виглядає параВідео

20:09

Військовий збір буде і після війни: Рада визначила, скільки років ще платити

