"Мене совість не мучить": Тарас Тополя висловився щодо розлучення

Артист зазначив, що, хоча саме він подав позов до суду, рішення про розлучення було обопільним.

Тарас Тополя висловився щодо розлучення

Коротко:

Війна мала значний вплив на стосунки пари

Відповідати на питання про почуття до колишньої дружини співак не став

Український співак Тарас Тополя прокоментував розлучення з дружиною Оленою Тополею після 12 років шлюбу. Свою заяву він оприлюднив у проекті "Очі в очі".

Як відомо, на початку грудня минулого року пара оголосила про розлучення. Артист зазначив, що, хоча саме він подав заяву до суду, рішення про розлучення було обопільним. За його словами, значний вплив на їхні стосунки мала війна.

"Війна вплинула на все життя, і моє, і Олени, і мільйонів українців. Ми ж не у вакуумі живемо. Все відбувається, рухаємося далі", – сказав артист.

Відповідати на питання про почуття до колишньої дружини співак не став. Водночас він запевнив, що залишається активно залученим у життя їхніх трьох дітей: синів Романа та Марка, а також доньки Марії.

"Я живу своїм життям, у мене багато планів, я в чудових стосунках з дітьми. Мене не мучить совість з приводу того, як у нас відбулося розлучення і як я виконую свої обов'язки батька", – зазначив Тополя.

Про особу: Тарас Тополя Тарас Тополя — український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

