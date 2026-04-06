Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Мене совість не мучить": Тарас Тополя висловився щодо розлучення

Віталій Кірсанов
6 квітня 2026, 15:05
Артист зазначив, що, хоча саме він подав позов до суду, рішення про розлучення було обопільним.
Тарас Тополя висловився щодо розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Коротко:

  • Війна мала значний вплив на стосунки пари
  • Відповідати на питання про почуття до колишньої дружини співак не став

Український співак Тарас Тополя прокоментував розлучення з дружиною Оленою Тополею після 12 років шлюбу. Свою заяву він оприлюднив у проекті "Очі в очі".

Як відомо, на початку грудня минулого року пара оголосила про розлучення. Артист зазначив, що, хоча саме він подав заяву до суду, рішення про розлучення було обопільним. За його словами, значний вплив на їхні стосунки мала війна.

відео дня

"Війна вплинула на все життя, і моє, і Олени, і мільйонів українців. Ми ж не у вакуумі живемо. Все відбувається, рухаємося далі", – сказав артист.

Відповідати на питання про почуття до колишньої дружини співак не став. Водночас він запевнив, що залишається активно залученим у життя їхніх трьох дітей: синів Романа та Марка, а також доньки Марії.

"Я живу своїм життям, у мене багато планів, я в чудових стосунках з дітьми. Мене не мучить совість з приводу того, як у нас відбулося розлучення і як я виконую свої обов'язки батька", – зазначив Тополя.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що шоумен Діма Коляденко вирішив публічно привітати свою колишню кохану Ірину Білик з її особливим днем. У своєму Instagram артист опублікував зворушливе послання, присвячене 56-річчю співачки, і показав її рідкісний знімок.

Також популярний ведучий і волонтер Сергій Притула поділився зворушливими кадрами зі своїми дітьми. На фото видно, як нащадки шоумена від двох різних шлюбів дружно проводять час разом. Також Притула гостро відповів на поради щодо виховання дітей у коментарях.

Вас може зацікавити:

Про особу: Тарас Тополя

Тарас Тополя — український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Тарас Тополя новини шоу бізнесу Олена Тополя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужний удар по носію Калібрів: дрони уразили фрегат РФ Адмірал Макаров

16:35Україна
Долар раптово обвалився, а євро злетів: свіжий курс валют на 7 квітня

15:59Економіка
Удари по нафтовій інфраструктурі РФ скоротили доходи на $1 млрд за тиждень - FT

15:55Світ
Реклама

Популярне

Більше
Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

Останні новини

16:54

16:35

16:23

15:59

15:55

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
15:30

15:23

15:09

15:05

Реклама
14:57

14:46

14:19

14:17

14:17

14:10

14:07

13:54

13:51

13:35

13:31

Реклама
13:23

12:57

12:24

12:22

12:20

11:55

11:12

11:10

11:07

10:56

10:50

10:11

10:01

09:53

09:51

08:57

08:56

08:42

08:29

08:29

Реклама
08:00

06:28

04:55

04:00

03:25

03:15

02:58

02:14

01:22

05 квітня, неділя
23:57

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти