Померла зірка фільму "Любов і голуби"

У послужному списку актриси були ролі в театрах і в кіно.

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Померла Наталія Тенякова / Колаж Главред, фото скріншот

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У якому віці померла Наталія Тенякова

Хто повідомив про смерть акторки

У терористичній Росії стало відомо про смерть популярної актриси, зірки радянського кіно - Наталії Тенякової. Вона прославилася завдяки харизматичній ролі сусідки баби Шури з кінострічки "Любов і голуби".

Як повідомляють російські пропагандисти, Наталя Тенякова прослужила в театрі МХТ 37 років. Вона до останнього виходила на сцену і відігравала складні ролі.

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Померла Наталія Тенякова / Фото Стархіт

"Велике горе: сьогодні вночі пішла з життя народна артистка Росії Наталія Максимівна Тенякова. Втрата фундаментальна, така, що підкошує. Наталя Максимівна була стовпом трупи Художнього театру, актрисою - природним явищем (навчити грати, "як Тенякова", і навіть описати її чарівність неможливо) і людиною гранично чесною, справжньою у всьому. Вона задавала планку і в професії, і в житті, планку майже недосяжну, але необхідну як орієнтир", - написано на офіційному сайті театру.

У її послужному списку були головні ролі в Ленінградському театрі ім. Ленінського комсомолу. Ленінського комсомолу, БДТ Товстоногова і Театрі імені Моссовета, а також фільми "Старша сестра", "Зелена карета", "Любов і голуби".

За попередніми даними, актриса померла від гострої серцевої недостатності.

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Раніше Главред розповідав, що помер автор музики до кінофільмів "Мій ласкавий і ніжний звір" і "Табір іде в небо" - радянський та молдавський композитор Євген Дога.

Також стало відомо про смерть американського актора, зірки фільму "Обличчя зі шрамом" Гарріса Юліна. Його кінокар'єра тривала 55 років, за які він встиг зіграти понад сто тридцять ролей.

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