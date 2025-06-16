"Якщо я раптово помру": Наталка Денисенко заговорила про смерть

Стисло:
- Наталка Денисенко важко переживає останні події в її житті
- Артистка опублікувала власні міркування про життя і смерть
Українська акторка Наталка Денисенко останнім часом скаржиться на погане емоційне та фізичне самопочуття. Шанувальники пов'язували це з нещодавнім розлученням артистки.
Сьогодні Денисенко зізналася, що справляється з переддепресивним станом. До того ж її добряче підкосила звістка про загибель актора і воїна Юрія Феліпенка. У зв'язку з цим у блозі Наталки в Instagram з'явився тривожний пост про смерть.
Акторка опублікувала серію фото з припискою: "Якщо я раптово помру, це фото можете використовувати для ваших сумних репостів".
Також Наталка Денисенко опублікувала роздуми про швидкоплинність життя, особливо в умовах повномасштабної війни, а також про важливість проживати його "на повну".
"Ми живемо в час, коли ніхто не знає, що буде завтра. Коли "правильно" стало відносним. І зараз головне, на мою думку, не втратити не тіло, а душу! Не втратити себе! "Більшість людей помирає ще ДО смерті". ... Кожен сьогодні проходить свою війну (видиму чи невидиму), і у кожної душі свої кроки і задачі. Але коли в якийсь звичайний день просто перестане битися серце, чи зможете ви сказати: моя душа жила на повну? Вже пора прокинутися, бо обставини які заважають можуть не закінчитися ніколи!" - написала артистка.
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Хто така Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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