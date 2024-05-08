Ірина Федишин показала рідкісні фото Залужного після відставки

Відома українська поп- і фолк-співачка Ірина Федишин показалася в компанії колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Ірина Федишин стверджує, що Валерій Залужний / колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська поп-співачка Ірина Федишин опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки зі своєї зустрічі з колишнім головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним.

Федишин написала, що домовилася про зустріч із Валерієм Залужним напередодні свого концертного туру в США. Як виявилося, воєначальник знайомий із творчістю співачки, і тому він передав кілька сувенірів зі своїми автографами для благодійних аукціонів на концертах в Америці.

"Історична постать - Валерій Залужний. P.S. Перед поїздкою в тур Америкою та Канадою, мала честь зустрітися із Залізним генералом. Валерій Залужний побажав успіхів у турі та підписав сувеніри для моїх шанувальників за океаном. Як же було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні. І навіть почути слова - улюблена співачка. Обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою і простою. Залишилася під враженнями від спілкування. Залізна Людина з великим серцем", - підсумував Федишин.

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Хто така Ірина Федишин? Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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