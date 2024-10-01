Відома світська журналістка потрапила в автомобільну аварію

Аліна Доротюк розповіла про наслідки серйозної ДТП.

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Аліна Доротюк потрапила в ДТП - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

Українська ведуча, інтерв'юерка та блогерка Аліна Доротюк опинилася в епіцентрі автомобільної пригоди. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Увечері Доротюк їхала у своїх справах. Її автомобіль потрапив у затор, де в нього пізніше врізалася фура.

За словами журналістки, вона залишилася цілою і неушкодженою, проте машина зазнала серйозних пошкоджень. Її відновлення потребуватиме значних грошових коштів, що сильно засмутило Доротюк.

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"По дорозі в кіно я застрягла в заторі. Коли раптом зліва в мене вʼїхала велика фура. Найобразливіше навіть не те, що у винуватця не виявилося страхового поліса і тепер на мене чекає "десять кіл пекла" для відшкодування збитків через МТСБУ. А те, що в авто винуватця жодного пошкодження. А в мене пів машини зчесано, пошматоване переднє колесо і дзеркало зліва. Почуваюся добре. Я навіть не злякалася, просто дуже прикра ситуація. Це купа грошей на машину. Я просто все вимірюю в грошовому еквіваленті", - зазначила вона.

Аліна Доротюк потрапила в ДТП - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

Хто така Аліна Доротюк? Аліна Доротюк - українська ведуча, інтерв'юерка, журналістка, блогерка. Спеціалізується на світській журналістиці. Брала участь у створенні таких проєктів, як "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Веде іменний канал на YouTube (124 тис. підписників), у якому викладає інтерв'ю з відомими особистостями сучасної України.

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