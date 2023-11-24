Скандал на шоу "Супермама": блогерку з TikTok звинуватили в несплаті податків на мільйони

Українська блогерка Яна Дога взяла участь у шоу "Супермама", після якого потрапила у гучний скандал.

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Яна Дога стверджує, що заробляє величезні гроші в мережі / колаж Главред, фото УНІАН і скріншоти з відео

Українська блогер і учасниця реаліті-шоу "Супермама", Яна Дога опинилася в епіцентрі грошового скандалу. У черговому випуску вона похвалилася, що має 540 тисяч фоловерів в Instagram і понад 11 млн в TikTok.

І, за словами Доги, вона прекрасно все це монетизує ‒ нібито заробляє в місяць близько 20 тисяч доларів США (понад 721 тисячі грн) в TikTok, а в Instagram – від 30-50 тисяч доларів США (від 884 тисяч грн до 1,5 млн грн).

Дога говорила, що є фізичною особою-підприємцем третьої групи. Більш того, вона нещодавно купила дорогий автомобіль Porsche, а своєму маленькому синові планує придбати елітну квартиру.

Інша учасниця негайно спробувала порахувати доходи Доги. І заявила, що та або не платить податки державі, або бреше про свої доходи. Справа в тому, що, згідно з українським законодавством, ліміт на ФОП третьої категорії на рік становить 8 млн грн. А заявлені Догою доходи вчетверо більші.

У відповідь блогер почала агресивно реагувати і навіть заздалегідь закінчила зйомку шоу, вигнавши суперниць з своєї квартири.

Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, який заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

В інтерв'ю він заявляв, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.

До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.

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