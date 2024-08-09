Хамство і страх: героїня Супермами розповіла, як покликала на гендер-паті Сердючку

блогерка Стася Макеєва розповіла, як запросила на свій захід, гендерну вечірку Вєрку Сердючку.

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Блогерка Макеєва розповіла, як покликала / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/ v_serduchka

Колишня учасниця реаліті шоу "Супермама", а нині блогерка Стася Макеєва розповіла, як запросила на свій захід, гендерну вечірку Вєрку Сердючку.

Як розповіла вона в інтерв'ю для Okay Eva, із самим артистом проблем не виникло, чого не можна сказати про менеджера Данилка.

Вона розповіла, що виступ коштував 35 тисяч доларів. "Ну, приблизно 80 тисяч доларів (3,27 млн гривень) коштувала організація гендер-паті загалом. Сердючка вийшла 35 тисяч. Я отримала класні емоції. Це була моя мрія. Сердючка і Настя Каменських - це те, на чому я виросла. Я завжди хотіла, щоб таке сталося. Ну, звісно, було кілька "але". Перше "але" - це те, що - ми обговорювали не конкретно із Сердючкою, до неї взагалі жодних претензій - у неї дуже складний менеджер, який може нахамити, може... Ну, взагалі, дуже складно з ним спілкуватися взагалі", - заявила Макеєва.

За словами Макеєвої, у райдері було багато пунктів, яких потрібно було дотримуватися з особливою увагою. Вона також додає, що вони моталися по місту і закуповували все, згідно зі списком, бо боялися, що артист відмовиться виступати.

Хто така Вєрка Сердючка? Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія".

"Мої дівчатка, які організували це все, кажуть: "Ми просто боїмося". Ми самі їздили, купували за райдером, щоб було все: чашечка порцелянова, килим такий, дзеркало таке... Не те щоб складний. Вона не просить багато алкоголю і дорогого. У неї скромно все. Але з категорії: чашка має бути порцеляновою, 250 мл... Коротше, чашка така, тарілочка така, дзеркало таке... Нам сказав менеджер, що якщо ми не знайдемо, чогось не вистачатиме, то все - вона може піти. Не знаю, наскільки це правильно, так сказали. Ми боялися", - зізналася блогерка.

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Нагадаємо, раніше співак і композитор Андрій Данилко під час участі в конкурсі Євробачення підсвідомо змінив слова пісні, яку виконував, і замість "лаша, тумбай", проспівав "Раша, гудбай", чим викликав гнів у Росії, яка потім напала на Україну.

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