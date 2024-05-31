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В ефірі побилися учасниці шоу "Супермама"

Олена Кюпелі
31 травня 2024, 14:41
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Учасниці популярного шоу "Супермама" побилися під час зйомок шоу.
Супермами побилися під час ефіру шоу
Супермами побилися під час ефіру шоу / Колаж Главред, фото скріншот відео

Телеграм-канал "Культурная прачечная" опублікував відео, як в ефірі побилися учасниці шоу телеканалу СТБ "Супермама".

"Як тобі таке, Олександре Усику? У "Супермамі" на СТБ побилися дві мами. Реальний махач був, - анонсує канал цікаве відео.

Як сказано в описі відео, інші супермами наїхали на іншу учасницю за те, що вона не надто охайна і б'є сина (проти чого сама супермама заперечувала, і тому пішли в хід кулаки).

відео дня

Знімальна група проекту кинулася розбороняти дівчат не відразу, "трохи зняли контент для рейтингів". "Взагалі "Супермама" це таке шоу, яке соромно дивитися, але й відірватися неможливо", - повідомляє канал.

Українські зірки шоу-бізнесу:

Раніше стало відомо, що зіркова ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук народила первістка. Молода мама показала обличчя немовляти за лічені години після пологів.

Нагадаємо, раніше ведучий Єгор Гордєєв опублікував знімок на милицях і з гіпсом на нозі. До травми, за словами шоумена, призвело його прагнення до нескінченної продуктивності.

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