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У Мурата Налчаджиоглу нова пасія: знайди 10 відмінностей із колишньою

Олена Кюпелі
10 квітня 2025, 21:43оновлено 10 квітня, 22:26
80
Нова дівчина не сильно відрізняється від старої.
Нове кохання султана Мурата
Нове кохання султана Мурата / Колаж Главред, фото Instagram/overkovskaja

Коротко:

  • У Мурата Началджіоглу нова пасія - хто вона
  • Чим займається нова панянка турецького бізнесмена

Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу показав свою нову пасію.

На своїй сторінці в Instagram, він поділився новим роликом, де обіймає брюнетку атлетичної статури. Її звуть Людмила Оверковська і вона дуже нагадує його попередню дівчину - Анастасію.

відео дня
Мурат Налчаджиоглу показав нове кохання
Мурат Налчаджиоглу показав нове кохання / Фото Instagram/muratnalca

На сторінці Оверковської написано, що вона є амбасадором косметичного бренду, який розвиває в Україні Налчаджиоглу, а також сертифікованим тренером з фітнесу.

Мурат Налчаджиоглу показав нове кохання
Мурат Налчаджиоглу показав нове кохання / Фото Instagram/muratnalca

На її сторінці багато фото з тренувань і з тренажерного залу.

Мурат Налчаджиоглу показав нове кохання
Мурат Налчаджиоглу показав нове кохання / Фото Instagram/muratnalca
Колишня Мурата - Анастасія Фоксі
Колишня Мурата - Анастасія Фоксі / Фото Instagram/anastasia_foxy2

На відео, яким поділилася пара - вони стоять на березі моря і обіймаються.

Користувачі тут же відреагували, написавши, що Мурат занадто часто змінює жінок.

Мурат Налчаджиоглу показав нове кохання
Мурат Налчаджиоглу показав нове кохання / Фото Instagram/muratnalca
Нова весна - нова любов
Нова весна - нове кохання / Фото Instagram/muratnalca

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Зазначимо, як повідомляв Главред, тепер уже колишня пасія Мурата Налчаджиоглу Анастасія Фоксі заявила, що їй не були цікаві жодні контакти з його дочкою Софією.

А також на честь особливого сімейного свята колишній чоловік Ані Лорак поділився рідкісним фото матері. Їй виповнилося 82 роки.

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