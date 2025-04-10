У Мурата Налчаджиоглу нова пасія: знайди 10 відмінностей із колишньою

Коротко:
- У Мурата Началджіоглу нова пасія - хто вона
- Чим займається нова панянка турецького бізнесмена
Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу показав свою нову пасію.
На своїй сторінці в Instagram, він поділився новим роликом, де обіймає брюнетку атлетичної статури. Її звуть Людмила Оверковська і вона дуже нагадує його попередню дівчину - Анастасію.
На сторінці Оверковської написано, що вона є амбасадором косметичного бренду, який розвиває в Україні Налчаджиоглу, а також сертифікованим тренером з фітнесу.
На її сторінці багато фото з тренувань і з тренажерного залу.
На відео, яким поділилася пара - вони стоять на березі моря і обіймаються.
Користувачі тут же відреагували, написавши, що Мурат занадто часто змінює жінок.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, тепер уже колишня пасія Мурата Налчаджиоглу Анастасія Фоксі заявила, що їй не були цікаві жодні контакти з його дочкою Софією.
А також на честь особливого сімейного свята колишній чоловік Ані Лорак поділився рідкісним фото матері. Їй виповнилося 82 роки.
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