Що скаже Ірина: Мурат Налчаджиоглу повернувся в життя другої колишньої дружини

Лілія Реус прихильно прийняла ексчоловіка.

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Лілія Реус і Мурат Налчаджиоглу відновили спілкування після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___, instagram.com/muratnalca

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Трохи менше року тому Лілія Реус розлучилася з Муратом Налчаджиоглу

Після її відео про те, як вона пережила розставання, стало зрозуміло, що колишнє подружжя підтримує спілкування

У березні 2024 року українська візажистка і модель Лілія Реус повідомила, що офіційно розлучилася з турецько-українським бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара зустрічалася три роки, після яких ухвалила рішення узаконити свої стосунки. Весілля відбулося в червні 2023 року.

Уже в жовтні 2023 року з'явилися перші чутки про проблеми в шлюбі Реус і Налчаджиоглу, а на Новий рік-2024 Мурат познайомив громадськість із новою коханою.

відео дня

Розпад стосунків із чоловіком Лілія переживала важко. Однак тепер, рік потому, вона, схоже, готова пробачити колишнього обранця. У своєму блозі в Insatgram вона опублікувала відео, на якому вона спершу плаче, а потім просто насолоджується життям. "Запам'ятай: кожен кінець - завжди початок чогось нового. У кожній ситуації буває "рік потому", - підписала ролик Реус.

У коментарях до відео відзначилася і причина сліз дівчини - Мурат Налчаджиоглу. Він відправив колишній дружині три емодзі: голуб миру з оливковою гілкою в дзьобі, знак нескінченності і руки, складені в молитві. Реус відповіла йому знаком нескінченності.

Лілія Реус і Мурат Налчаджиоглу відновили спілкування після розлучення / instagram.com/__l_i_l_i_a______

Примітно, що турецький бізнесмен встиг поспілкуватися в коментарях не тільки зі своєю колишньою обраницею, а й з її прихильницями, які виявилися не дуже раді тому, що екси налагодили стосунки. Одна з них переказала чутки про те, що в Мурата роман з Іриною Білик, інша зазначила, що він "пішов по руках". Одній з них Налчаджиоглу жартома пригрозив, що скоро почне стосунки з нею.

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Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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