Тепер не відбудеться: нова пасія Началджіоглу зробила провокаційне тату

Перукарка і нова обраниця колишнього Лорак набила тату з зізнанням.

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Мурат Налчаджиоглу, Анастасія Foxy / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Нова обраниця екс-чоловіка зрадниці Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, перукарка Анастасія зробила собі нове тату, яким буквально увічнила їхні стосунки на своєму тілі.

Турецький бізнесмен на своїй сторінці в Instagram, Началджіоглу показав сторіз із тілом панянки. "Завжди твоя, Мурат", - показав він тату на талії у своєї обраниці.

Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину. відео дня

"Якщо що", - написав сам Мурат.

Дівчина колишнього Лорак набила тату з його ім'ям / Скріншот Instagram/muratnalca

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Раніше Налчаджиоглу розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, що не живе з Реус із жовтня минулого року. Також він, реагуючи на емоційні слова своєї дівчини Анастасії, сказав, що планує прожити з нею до кінця свого життя.

Нагадаємо, раніше блогерка Анастасія розповіла, чому попри вторгнення Росії в Україну, продовжує розмовляти російською мовою, обґрунтувала свою "позицію". За словами перукарки, "з самого її дитинства всі говорили російською".

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