"Важка тема": українська актриса розповіла про службу колишнього чоловіка

Даша Трегубова розповіла, як почувається дочка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Трегубова

Українська актриса і телеведуча Даша Трегубова розповіла про те, як служить її колишній чоловік.

У проєкті "Тур зірками" артистка розповіла, що її колишній чоловік зараз воює. "Він під Покровськом, у відомому підрозділі "Скеля". Він зміг до нас приїхати і побачитися тільки після Нового року. На Новий рік вона (дочка Поліна - ред.) дуже хотіла бути з татом, це була нормальна для нас практика раніше", - розповіла Трегубова.

Даша Трегубова розповіла про службу колишнього чоловіка і про те, як переживає її дочка / Фото Instagram/dasha.tregubova

Актриса також розповіла, що її дочка важко переносить розлуку з батьком і навіть ходить до психолога. "Їй 14 років, підлітковий вік, який сам по собі складний. Вона дуже переживає. Вона переживає більше за всіх. Якось вона мені каже: "Мамо, нам треба щось вирішувати. Ти ж розумієш, що це питання життя і смерті". Я кажу, що це свідомий вибір твого тата. Дуже важка тема. Вона ходить до психолога. Я сподіваюся, психолог її підтримує так само, як і ми з бабусею", — додає вона.

Даша Трегубова розповіла про службу колишнього чоловіка і про те, як переживає її дочка / Фото Instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова — особисте життя

Телеведуча раніше була одружена з бізнесменом Дмитром, проте їхній шлюб розпався в 2011 році. За словами Дар'ї Трегубової, криза у пари почалася після народження дочки Поліни, якій зараз вже 13 років. Актриса зізнавалася, що причиною розлучення стали різні погляди на життя і сімейні ролі: Дмитро хотів, щоб вона була домогосподаркою, тоді як Дар'я прагнула до професійного розвитку.

Пізніше Дар'я відверто розповіла, що після розлучення майже не залишалася одна, проте тепер хоче зосередитися на кар'єрі.

Про особу: Даша Трегубова Даша Трегубова — українська телеведуча, актриса, сценаристка, продюсер і режисер, повідомляє Вікіпедія. Була ведучою програми "Ранок з Інтером" на телеканалі "Інтер". Брала участь у конкурсі "Пані Україна-2006", завоювала титул 1-а Віце-Пані України. Працювала креативним продюсером і головним редактором кінопідрозділу "Сістерз продакшн". Постійна експертка проекту "Все буде добре", співведуча "Битви екстрасенсів" та інших на каналі СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.

