Тото Кутуньо співав "Червону руту": зворушливе відео

Італійський виконавець дуже гарно співав Червону руту майже 10 років тому.

Як Тото Кутуньо співав "Червону Руту" / Колаж Главред, фото скріншот відео, Вікіпедія

Як Тото Кутуньо заспівав українською мовою

Як звучала пісня

Легендарну українську пісню "Червона рута", яку на пам'ять, напевно, знає ледь не кожен українець, співало багато артистів упродовж своєї кар'єри.

Цю пісню було написано 1970 року, і виконувала її ВІА "Смерічка" під упр. Льва Дутковського, а пізніше Софія Ротару в супроводі ВІА "Червона рута" під упр. Анатолія Євдокименка.

"Червона рута" стала однією з найзнаменитіших і найвпізнаваніших українських пісень у світі.

Главред вирішив згадати, як композиція звучала у виконанні метра італійської естради Тото Кутуньо.

Але ось мало хто знає, що 2016 року "Червону Руту" заспівав італійський популярний співак Тото Кутуньо. Своїм оксамитовим голосом і українською мовою він чудово виконав пісню, чим викликав захват публіки музичного фестивалю.

Тото Кутуньо став всесвітньо відомим у другій половині сімдесятих років завдяки пісням L'italiano, Solo noi та Serenata. За своє життя випустив 19 музичних альбомів, двічі вигравав музичний конкурс у Сан-Ремо, і став переможцем Євробачення 1990 року.

Крім того Кутуньо був талановитим автором пісень. Його музику виконували такі легенди, як Адріано Челентано, Джо Дассен, Мірей Матьє, Даліда, Ricchi e Poveri тощо.

Тото Кутуньо помер

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер у Мілані в лікарні Святого Рафаеля. Причиною смерті зірки Манкузо назвав "тривалу хворобу, яка посилилася в останні кілька місяців". Подробиці менеджер не розкрив.

