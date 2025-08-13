Тото Кутуньо співав "Червону руту": зворушливе відео

Коротко:
- Як Тото Кутуньо заспівав українською мовою
- Як звучала пісня
Легендарну українську пісню "Червона рута", яку на пам'ять, напевно, знає ледь не кожен українець, співало багато артистів упродовж своєї кар'єри.
Цю пісню було написано 1970 року, і виконувала її ВІА "Смерічка" під упр. Льва Дутковського, а пізніше Софія Ротару в супроводі ВІА "Червона рута" під упр. Анатолія Євдокименка.
"Червона рута" стала однією з найзнаменитіших і найвпізнаваніших українських пісень у світі.
Главред вирішив згадати, як композиція звучала у виконанні метра італійської естради Тото Кутуньо.
Але ось мало хто знає, що 2016 року "Червону Руту" заспівав італійський популярний співак Тото Кутуньо. Своїм оксамитовим голосом і українською мовою він чудово виконав пісню, чим викликав захват публіки музичного фестивалю.
Тото Кутуньо став всесвітньо відомим у другій половині сімдесятих років завдяки пісням L'italiano, Solo noi та Serenata. За своє життя випустив 19 музичних альбомів, двічі вигравав музичний конкурс у Сан-Ремо, і став переможцем Євробачення 1990 року.
Крім того Кутуньо був талановитим автором пісень. Його музику виконували такі легенди, як Адріано Челентано, Джо Дассен, Мірей Матьє, Даліда, Ricchi e Poveri тощо.
Тото Кутуньо помер
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер у Мілані в лікарні Святого Рафаеля. Причиною смерті зірки Манкузо назвав "тривалу хворобу, яка посилилася в останні кілька місяців". Подробиці менеджер не розкрив.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше сім'я Марка Марголіса повідомила, що зірка фільму "Обличчя зі шрамом" і серіалу "Пуститися берега" помер у лікарні у віці 84 років. На момент смерті він залишався чинним актором.
Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.
Вас також може зацікавити:
- "Світла пам'ять": раптово помер 25-річний півзахисник "Зорі"
- Помер футболіст "Зорі": стала відома шокуюча причина смерті
- Син Віктора Павліка помер: на що хворіла дитина та який вигляд має її могила
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред