Помер зірка італійської музики Тото Кутуньо

У глибокий траур занурені шанувальники оксамитового голосу і неймовірного музичного таланту Кутуньо.

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Помер Тото Кутуньо / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/totocutugnoofficial

Італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер у в Мілані в лікарні Святого Рафаеля. Про це виданню ANSA повідомив менеджер артиста Даніло Манкузо. На початку липня артист відсвяткував свій великий ювілей - 80 років.

Причиною смерті зірки Манкузо назвав "тривалу хворобу, яка посилилася в останні кілька місяців". Подробиці менеджер не розкрив.

Тото Кутуньо став всесвітньо відомим у другій половині сімдесятих років завдяки пісням L'italiano, Solo noi і Serenata. За своє життя випустив 19 музичних альбомів, двічі вигравав музичний конкурс в Сан-Ремо, і став переможцем Євробачення в 1990 році.

Крім того Кутуньо був талановитим автором пісень. Його музику виконували такі легенди, як Адріано Челентано, Джо Дассен, Мірей Матьє, Даліда, Ricchi e Poveri та ін.

Дивіться кліп Тото Кутуньо на пісню L'italiano:

Раніше сім'я Марка Марголіса повідомила, що зірка фільму "Обличчя зі шрамом" і серіалу "Пуститися берега" помер у лікарні у віці 84 років. На момент смерті він залишався діючим актором.

Також стало відомо про трагедію в житті Сандри Буллок - голлівудська акторка втратила кохання свого життя. Через рідкісну невиліковну хворобу помер фотограф Брайан Рендалл.

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