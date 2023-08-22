Помер зірка італійської музики Тото Кутуньо

Італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер у в Мілані в лікарні Святого Рафаеля. Про це виданню ANSA повідомив менеджер артиста Даніло Манкузо. На початку липня артист відсвяткував свій великий ювілей - 80 років.
Причиною смерті зірки Манкузо назвав "тривалу хворобу, яка посилилася в останні кілька місяців". Подробиці менеджер не розкрив.
Тото Кутуньо став всесвітньо відомим у другій половині сімдесятих років завдяки пісням L'italiano, Solo noi і Serenata. За своє життя випустив 19 музичних альбомів, двічі вигравав музичний конкурс в Сан-Ремо, і став переможцем Євробачення в 1990 році.
Крім того Кутуньо був талановитим автором пісень. Його музику виконували такі легенди, як Адріано Челентано, Джо Дассен, Мірей Матьє, Даліда, Ricchi e Poveri та ін.
Дивіться кліп Тото Кутуньо на пісню L'italiano:
Раніше сім'я Марка Марголіса повідомила, що зірка фільму "Обличчя зі шрамом" і серіалу "Пуститися берега" помер у лікарні у віці 84 років. На момент смерті він залишався діючим актором.
Також стало відомо про трагедію в житті Сандри Буллок - голлівудська акторка втратила кохання свого життя. Через рідкісну невиліковну хворобу помер фотограф Брайан Рендалл.
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