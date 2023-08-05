Помер зірка "Обличчя зі шрамом" і серіалу "Пуститися берега" Марк Марголіс

Більш ніж 50 років акторської кар'єри раптово обірвалися в одній з нью-йоркських клінік.

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Помер Марк Марголіс / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Американський актор і номінант на премію Еммі Марк Марголіс помер у лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку на 84-му році життя. Про це повідомляє видання Hollywood Reporter. Смерть артиста підтверджує його єдиний син, також актор Морган Марголіс.

Причина смерті не розголошується. Офіційна версія для преси - нетривала хвороба.

Марк Марголіс був різноплановим актором, який тісно співпрацював з режисером Дарреном Аронофскі - з'явився в шести з його 12 фільмів. Всього зіграв понад 80 ролей в кіно і серіалах.

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Найбільшу популярність Марголісу принесла епізодична роль болівійського злочинця Альберто Тіні в кримінальній драмі "Обличчя зі шрамом" режисера Брайана Де Пальми, та роль Гектора Саламанки, літнього мексиканського наркоторговця, в серіалах "Пуститися берега" і "Краще подзвоніть Солу".

Марк Марголіс знімався також в таких серіалах: "Квантовий стрибок", "Коломбо", "Санта-Барбара", "Закон і порядок", "В'язниця Оз", "Секс у великому місті", "Секс і Каліфорнія", "Хороша дружина", "Американська історія жахів", та ін.

Раніше стало відомо, що померла донька Чарлі Чапліна - Жозефіна Чаплін, шоста з одинадцяти дітей легендарного актора. Була дочкою від його четвертого шлюбу з англійською акторкою Уною О'ніл.

Також ЗМІ повідомили, що у США помер популярний співак і володар 19 Греммі Тоні Беннет. Артисту було 96 років. У 2016 році йому був поставлений невтішний діагноз, який і забрав його життя.

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