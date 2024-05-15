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"Чому він по горло в крові?": новий портрет Чарльза III нажахав Мережу

Анна Підгорна
15 травня 2024, 01:30
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Навіть метелик над плечем не врятував британського монарха від критики.
Чарльз III
Чарльз III новий портрет - криваво-червоний портрет Чарльза III розкритикували в Мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

На початку травня британський король Чарльз III відзначив першу річницю з дня коронації. На честь цього Букінгемський палац представив його перший офіційний портрет як монарха.

Картину написав художник Джонатан Йео, який раніше писав портрети королеви Камілли (2014) і покійного принца Філіпа (2008). На новому портреті Його Величність зображений у формі Вельської гвардії, полковником якої він став 1975 року. Картина буде виставлена в Дрейперс-Холі в Лондоні.

"Коли я почав цей проєкт, Його Величність Король був ще Його Королівською Високістю принцом Уельським, і, подібно до метелика, що ширяє над плечем короля, цей портрет розвивався в міру того, як змінювалася його роль у нашому суспільному житті. Я зробив усе можливе, щоб передати його життєвий досвід і людяність", - розповів Джонатан Йео.

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Портрет Чарльза III і справді вийшов живим та динамічним завдяки широким мазкам пензля художника. Проте багатьом він не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя. Нестандартне художнє рішення, яке, ймовірно, мало підкреслити початок нової ери для Великої Британії зі сходженням на престол нового короля, у Мережі стали критикувати: "Трохи тривожно", "Навіть Чарльз злякався свого портрета, коли відкрив його", "Вибачте, але для мене це "НІ". Весь вкритий кров'ю", "Демонічно", "Схоже, його засмоктує в палаючий портал", "Чому він по горло в крові?", "Бракує тільки червоних очей, що світяться, і вил у руці", "Прикріпіть до нього кілька рогів, і він стане схожий на Сатану в підземному світі" тощо.

Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Чарльз III - останні новини:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III приступив до розробки плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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