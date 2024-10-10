Після хімії: помолоділа Кейт Міддлтон з'явилася на публіці

Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в несподіваному вигляді.

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Кейт Міддлтон знову з'явиться на публіці / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кейт Міддлтон знову в справі.

Як повідомляє Page Six, принцеса Уельська вперше з'явилася на публіці після завершення хіміотерапії минулого місяця, вийшовши на вулицю з принцом Вільямом у четвер.

Пара відвідала громадський центр Саутпорта, щоб зустрітися з рятувальниками і сім'ями, які постраждали від трагічного ножового нападу на танцювальному занятті в стилі Тейлор Свіфт у липні.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нас як сім'ї", - сказала вона, маючи на увазі трьох дітей її та Вільяма - принца Джорджа, 11 років, принцесу Шарлотту, 9 років, і принца Луї, 6 років.

Фото моложавої Кейт можна подивитися тут

"Життя, яким ви його знаєте, може змінитися в одну мить, і нам довелося шукати спосіб лавірувати в бурхливих водах і на незвіданому шляху", - продовжила Міддлтон, назвавши свою подорож у боротьбі з раком "складною, лякаючою і непередбачуваною".

Вона також уточнила, що її "шлях до зцілення і повного одужання буде довгим", королівська особа натякнула на "ще кілька публічних заходів у найближчі місяці".

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Нагадаємо, раніше головний монарх Великої Британії, Король Чарльз,який нещодавно переніс лікування від раку, з'явився в компанії молодих дівчат. Як стало відомо, до Чарльза на зустріч приїхали дівчата з новозеландської команди регбі "Чорна папороть". Відео з'явилося на сторінці команди в Instagram. Дівчата зустрілися з Його Величністю в Букінгемському палаці 11 вересня.

Раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

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