"Найледачіша співачка": Мерайя Керрі спантеличила своєю поведінкою на концерті

Мераю Керрі захейтили за виступ / Колаж Главред, фото Instagram/mariahcarey

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Що кажуть шанувальники про Мераю Керрі

Що вона зробила

Шанувальники висловили занепокоєння Мераєю Керрі після того, як у мережі з'явилися відеоролики, на яких вона має вигляд "напруженої", коли йде по сцені під час одного зі своїх концертів Celebration of Mimi в Park MGM у Лас-Вегасі.

В одному з відеороликів Керрі співала "Fantasy", коли зробила кілька кроків у бік сцени і продовжила співати, поки хлопець з підтанцьовки танцював навколо неї, пише Page Six.

відео дня

Кері залишалася на тому ж місці кілька миттєвостей, перш ніж повернутися в центр сцени і виконати решту пісні.

55-річна володарка премії "Греммі" була одягнена в рожеве боді з рожевою спідницею з прозорого тюлю, що спадала нижче від її високих підборів на платформі.

Той самий користувач Instagram поділився ще одним відео, на якому Кері в повністю рожевому вбранні співає іншу мелодію, прогулюючись з-за лаштунків до мікрофонної стійки в центрі сцени.

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На третьому відео Кері в золотому блискучому образі робить ще кілька кроків убік і бере високі ноти.

Попри те, що під час шоу Кері рухалася трохи повільніше, вона все одно була в гарному настрої та посміхалася, розспівуючи всі свої тексти.

Відеоролики почали набирати популярність цього тижня, і шанувальники почали міркувати про її самопочуття в коментарях.

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Мерая Керрі зганьбилася під час виступу / Фото Instagram/mariahcarey

"Чому вона рухається так, ніби їй 105 років?" - запитала одна людина в коментарях в Instagram.

"Я трохи хвилююся за свою Мімі", - поділився хтось інший.

Інший користувач зазначив, що вона виглядає "жорсткою, як дошка", а хтось написав, що вона "ледь може рухатися".

Мерая Керрі зганьбилася під час виступу / Фото Instagram/mariahcarey

"З нею все гаразд? Або я дивлюся на неї в уповільненій зйомці", - написав інший користувач у коментарях.

Деякі користувачі соціальних мереж задавалися питанням, чи не заважають підбори Кері виступати, і пропонували їй "почати носити балетки".

"Їй боляче? Що відбувається?" - запитав хтось.

Мерая Керрі зганьбилася під час виступу / Фото Instagram/mariahcarey

Тим часом інші люди критикували Кері за відсутність "енергії" - одна людина написала: "Найледачіша виконавиця у світі".

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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що мама популярної американської співачки Мераї Кері Патриція і сестра Елісон померли в один і той самий день на вихідних.

Раніше також американська співачка, авторка пісень і продюсерка Мерайя Керрі з'явилася на публіці. Співачка вийшла заспівати пісню як запрошена зірка на концерті американської реперки Алісси Мішель Стівенс, відомої як Big Latto. Вона могла ледь рухатися

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