Мерайя Керрі в дизайнерській сукні залізла у воду на зимовій вулиці

Мерайя Кері показала, як цікаво можна провести новорічну ніч.

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Мерайя Кері і її новорічна традиція / Колаж Главред, фото Instagram / mariahcarey

Американська співачка, автор пісень і продюсер Мерайя Керрі здивувала неоднозначним вчинком на Новий рік.

Як пише Page Six, 54-річна співачка продовжила свою щорічну традицію купатися в гідромасажній ванні в дизайнерській сукні на "закритті" 2023 року в Аспені.

Пізніше вона поділилася відео цього особливого моменту в Instagram, показавши себе в блискучому червоному образі.

відео дня

На відео - купання зірки у ванній:

"Бажаю нам всім здоров'я, миру і щасливого Нового року!",- підписала Кері відео, в якому вона одягнена в червону сукню з довгими рукавами, глибоким вирізом, високим розрізом і високо піднятим волоссям.

Кері навіть не знімала діамантове намисто, коли вона обережно заходила у гідромасажну ванну, а навколо неї падав сніг.

Нагадаємо, раніше діти Мерайї Кері - Мароккан Скотт і Монро Кеннон побилися на подіумі. Відповідним відео світова зірка і володарка унікального голосу, яка нещодавно навряд чи могла вийти на сцену, поділилася на сторінках в Instagram.

Відзначимо, раніше співачка вийшла заспівати пісню в якості запрошеної зірки на концерті американської реперки Алісси Мішель Стівенс, відомої як Big latto. Під час пісні реперші, Мерая Керрі вийшла на сцену, щоб виконати пісню. Вона практично не могла рухатися і навряд чи могла ходити.

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