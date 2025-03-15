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Остапчук із колишньою дружиною нарешті поділили будинок

Олена Кюпелі
15 березня 2025, 12:03
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Остапчук і Гірник поділили їхній спільний будинок, через який був конфлікт.
Володимир Остапчук, Христина Горняк
Володимир Остапчук, Христина Горняк / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Коротко:

  • Горняк вирішила долю будинку за допомогою медіації
  • Деталі цієї суперечки

Українська блогерка Христина Горняк, яка була другою дружиною українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок.

На своїй сторінці в Instagram Горняк повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.

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"Це було моє найкраще місячне затемнення за 2,5 року! Поліна (адвокат - авт.) зробила все, як я і хотіла, а саме без суду, шляхом медіації! Тому я відкриваю цей коридор затемнень з посмішкою і видихом! Деталі не коментую, тема закривається. Ура!" - написала Христина.

Вона не стала розкривати деталі угоди, але, судячи з усього, будинок поділили і він не дістався лише телеведучому. Відразу після нового одруження Остапчука, він разом зі своєю новою дружиною їздили в будинок пари, знімали там сторіз і планували життя там.

Це, своєю чергою, сильно засмучувало Христину Горняк, яка будувала цей будинок у шлюбі разом з Остапчуком і планувала своє майбутнє там.

Шахтар і Остапчук поділили будинок
Горняк та Остапчук поділили будинок / Фото Instagram/krystigor

Саме Горняк виступила ініціатором медіації, щоб вирішити конфлікт.

"У мене є своя пропозиція, яку мій адвокат доніс Володимиру чи його представнику - я не знаю, бо я не спілкуюся. Я попросила, щоб це було вирішено на медіації, без суду. Тому що я не хочу, щоб це виносилося загалом, не хочу, щоб у цього будинку була якась історія, що він судився, і т.д. Мені все одно, хто там буде жити. У цього будинку класна енергетика, і я хочу, щоб ми домовилися шляхом медіації, досудового вирішення спорів", - говорила вона.

Горняк має шикарний вигляд, незважаючи на розлучення з Остапчуком
Горняк виглядає шикарно, незважаючи на розлучення з Остапчуком / Фото Instagram/kristigor

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