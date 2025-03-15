Остапчук із колишньою дружиною нарешті поділили будинок

Коротко:
- Горняк вирішила долю будинку за допомогою медіації
- Деталі цієї суперечки
Українська блогерка Христина Горняк, яка була другою дружиною українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок.
На своїй сторінці в Instagram Горняк повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.
"Це було моє найкраще місячне затемнення за 2,5 року! Поліна (адвокат - авт.) зробила все, як я і хотіла, а саме без суду, шляхом медіації! Тому я відкриваю цей коридор затемнень з посмішкою і видихом! Деталі не коментую, тема закривається. Ура!" - написала Христина.
Вона не стала розкривати деталі угоди, але, судячи з усього, будинок поділили і він не дістався лише телеведучому. Відразу після нового одруження Остапчука, він разом зі своєю новою дружиною їздили в будинок пари, знімали там сторіз і планували життя там.
Це, своєю чергою, сильно засмучувало Христину Горняк, яка будувала цей будинок у шлюбі разом з Остапчуком і планувала своє майбутнє там.
Саме Горняк виступила ініціатором медіації, щоб вирішити конфлікт.
"У мене є своя пропозиція, яку мій адвокат доніс Володимиру чи його представнику - я не знаю, бо я не спілкуюся. Я попросила, щоб це було вирішено на медіації, без суду. Тому що я не хочу, щоб це виносилося загалом, не хочу, щоб у цього будинку була якась історія, що він судився, і т.д. Мені все одно, хто там буде жити. У цього будинку класна енергетика, і я хочу, щоб ми домовилися шляхом медіації, досудового вирішення спорів", - говорила вона.
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