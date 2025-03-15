Остапчук із колишньою дружиною нарешті поділили будинок

Остапчук і Гірник поділили їхній спільний будинок, через який був конфлікт.

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Володимир Остапчук, Христина Горняк / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Коротко:

Горняк вирішила долю будинку за допомогою медіації

Деталі цієї суперечки

Українська блогерка Христина Горняк, яка була другою дружиною українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок.

На своїй сторінці в Instagram Горняк повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.

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"Це було моє найкраще місячне затемнення за 2,5 року! Поліна (адвокат - авт.) зробила все, як я і хотіла, а саме без суду, шляхом медіації! Тому я відкриваю цей коридор затемнень з посмішкою і видихом! Деталі не коментую, тема закривається. Ура!" - написала Христина.

Вона не стала розкривати деталі угоди, але, судячи з усього, будинок поділили і він не дістався лише телеведучому. Відразу після нового одруження Остапчука, він разом зі своєю новою дружиною їздили в будинок пари, знімали там сторіз і планували життя там.

Це, своєю чергою, сильно засмучувало Христину Горняк, яка будувала цей будинок у шлюбі разом з Остапчуком і планувала своє майбутнє там.

Горняк та Остапчук поділили будинок / Фото Instagram/krystigor

Саме Горняк виступила ініціатором медіації, щоб вирішити конфлікт.

"У мене є своя пропозиція, яку мій адвокат доніс Володимиру чи його представнику - я не знаю, бо я не спілкуюся. Я попросила, щоб це було вирішено на медіації, без суду. Тому що я не хочу, щоб це виносилося загалом, не хочу, щоб у цього будинку була якась історія, що він судився, і т.д. Мені все одно, хто там буде жити. У цього будинку класна енергетика, і я хочу, щоб ми домовилися шляхом медіації, досудового вирішення спорів", - говорила вона.

Горняк виглядає шикарно, незважаючи на розлучення з Остапчуком / Фото Instagram/kristigor

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