"Є привід відзначити": колишня Остапука розповіла, як поділила з ним будинок

Христина Горняк розповіла про те, що тепер буде з їхнім будинком, у якому вони планували жити з Остапчуком.

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Христина Горняк розповіла про будинок / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Христина Горняк розповіла, що буде з їхнім будинком

Вона поділилася радісними новинами

Українська блогерка Христина Горняк, яка була другою дружиною українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про те, що нарешті поділила будинок зі своїм колишнім чоловіком.

У своєму телеграм-каналі Горняк підтвердила, що їй вдалося домовитися з колишнім за допомогою адвоката. Горняк особливо не розкривала подробиць, але натякнула, що колишні вирішили продати спільний будинок і поділити гроші порівну.

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До слова, будинок був придбаний парою в шлюбі. А коли Остапчук одружився з Катериною Полтавською, вони стали постити сторіз із цього будинку, плануючи, як будуть жити там.

"Сьогодні має бути зустріч з адвокатом, який займався моїм розділом майна. Розділ пройшов успішно, а келих ми ще не випили сьогодні", - написала вона.

Христина Горняк про будинок / Telegram/Krystigor

Крім того, за словами нотаріуса, вони також знімуть ролик про будинок, щоб виставити його на продаж.

Нагадаємо, будинок на 170 квадратів, щодо якого вже кілька років не можуть домовитися між собою Остапчук і Горняк, розташований в елітному котеджному містечку "Золоче Прованс".

Горняк виглядає шикарно, незважаючи на розлучення з Остапчуком / Фото Instagram/kristigor

Пізніше нова дружина Остапчука Полтавська планувала переїзд у новий дім, а також знімала сторіз у ньому, де ділилася подробицями ремонту, який розпочали Остапчук і Горняк ще до появи "нового кохання".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Горняк розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.

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