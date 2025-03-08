Колишня Остапчука розповіла, як ділитиме їхній спільний будинок

Христина Горняк розповіла про те, як збирається ділити свій будинок.

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Христина Горняк розповіла про будинок / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Горняк збирається найняти ще фахівця

Що вона думає з приводу поділу майна

Українська блогерка Христина Горняк, яка була другою дружиною українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про те, як збирається ділити спільний дім із шоуменом, за який пара продовжує війну.

Як розповіла вона в програмі Люкс.ФМ, їй уже набридла ця історія і вона хоче поставити в ній крапку.

"У мене є своя пропозиція, яку мій адвокат доніс Володимиру чи його представнику - я не знаю, тому що я не спілкуюся. Я попросила, щоб це було вирішено на медіації, без суду. Тому що я не хочу, щоб це виносилося загалом, не хочу, щоб у цього будинку була якась історія, що він судився, і т.д. Мені все одно, хто там буде жити. У цього будинку класна енергетика, і я хочу, щоб ми домовилися шляхом медіації, досудового вирішення спорів", - зазначила вона.

За словами Христини, вона, працюючи нотаріусом, часто зустрічається з подібними ситуаціями, де екс-подружжя не може досягти згоди.

Нотаріус додає, що коли люди одружуються, вони на класних емоціях.

"Коли люди розлучаються, емоції трохи інші. Тому краще все вирішувати, коли класні емоції. Я вирішила, що краще нам від процесу відсторонитися, а залишити тільки адвокатів і все. Я сподіваюся, що ми дійдемо до мирних переговорів і все підпишемо за столом, подякуємо одне одному", - додала вона.

Нагадаємо, будинок на 170 квадратів, щодо якого вже кілька років не можуть домовитися між собою Остапчук і Горняк, розташований в елітному котеджному містечку "Золоче Прованс".

Пізніше нова дружина Остапчука Полтавська планувала переїзд у новий будинок, а також знімала сторіз у ньому, де ділилася подробицями ремонту, який розпочали Остапчук і Горняк ще до появи "нового кохання".

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Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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