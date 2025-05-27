"Там треба притиратися": Наталія Валевська розкрила подробиці нового роману

Валевська зізналася, на якій стадії романтичних стосунків перебуває зараз.

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Наталія Валевська особисте життя - що зараз відбувається в житті співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

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Як розвиваються її нові стосунки

Влітку 2022 року українська співачка Наталія Валевська повідомила про розлучення з музичним продюсером Володимиром Пригладем. Пара була разом 20 років.

Навесні 2023 року артистка потішила шанувальників новиною про те, що в неї з'явився новий чоловік. Обранця вона приховувала до січня 2025 року - у своєму блозі артистка вперше показала спільні фото з ним, і привітала коханого з Днем народження.

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У недавньому інтерв'ю Славі Дьоміну артистка вперше назвала ім'я свого партнера. Чоловіка звуть Андрій, і він вважає за краще триматися в тіні популярності своєї зіркової коханої.

Наталія Валевська особисте життя - що зараз відбувається в житті співачки / Скриншот YouTube

Наталія Валевська розповіла, що її стосунки зараз перебувають на етапі, коли партнери вже досить добре пізнали один одного, прийняли недоліки і переваги, і вибудовують роман на взаємній повазі й увазі.

"Ми минули три стадії кохання. Перша стадія – "цукерково-букетний" період, коли ти ідеалізуєш людину, бачиш в ній лише найпозитивніше і не бачиш того тіньового. Ось коли це відчуття закоханості, ідеалізації, вміння бачити лише позитивне в людині спадає, тоді ти бачиш вже і тінь. І там треба притиратися. На другій стадії, власне, всі розходяться. А третя стадія – взаємоповага, чути й бачити одне одного, знання потреб одне одного, вміння поважати кордони, цікавитися на 100 відсотків щиро та глибинно заняттями та інтересами обранця, його життям", - каже співачка.

Наталія Валевська з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

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Хто така Наталія Валевська? Наталія Валевська - українська співачка. Переможниця телепроєкту "Шанс" і володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року", повідомляє Вікіпедія. Випустила три альбоми та 22 сингли.

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