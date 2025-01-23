Невже нова пасія: Тарасу Цимбалюку "приписали" свіжий роман - що відомо

Коротко:
- Цимбалюка запідозрили у нових стосунках з колегою
- Світлицька розповіла про особисте життя
Навколо особистого життя українського актора Тараса Цимбалюка ходить чимало інтриг та чуток. Фанати не встигають за оновленнями: то блогерка Світлана Готочкіна натякає на розрив стосунків, то чоловік демонструє, що вони все ще разом, то знову підтверджує свій холостяцький статус.
Нещодавно масла в вогонь підлила Олена Світлицька - колега актора, з якою він працював у багатьох проєктах і знімав жартівливі відео про стосунки.
На цьому фоні виникли нові здогадки, що пара разом.
В інтерв’ю програмі ЖВЛ Світлицька розставила всі крапки над "і". Вона розповіла, що насправді відбувається в її особистому житті та чи зустрічається з кимось.
"Я красива, приваблива. Я це знаю. Але я завжди дозволяю давати увагу тільки тим чоловікам, які мені подобаються. Поки я цього не дозволю, ніхто мене не запросить (на побачення)". — сказала акторка в інтерв’ю програмі ЖВЛ.
Також Світлицька підтвердила, що не так давно розійшлася з чоловіком, тому поки не готова до серйозних стосунків і побуту.
"Звичайно, подружнє життя принесло мені багато щастя, але я хочу відпочити від побуту. Заміж я точно не збираюся". — підсумувала Олена.
Тарас Цимбалюк - останні новини
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Тарас Цимбалюк уперше після скандалу показався зі своєю дівчиною. Він опублікував відео, на якому показав Світлану та без коментарів дав зрозуміти, що все у нього добре.
Однак згодом Тарас Цимбалюк зробив інше публічне зізнання. Він офіційно оголосив себе холостяком.
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Хто такий Тарас Цимбалюк?
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
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