"Мені можна пробачити": Потап знову взявся за старе

Потапенко показав, над чим потіє зараз.

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Потап новини - Олексій Потапенко показав, чим займається зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Коротко:

Потап розповів про нове починання

Артист поділився, чим мотивує себе

Музичний продюсер і виконавець Потап (Олексій Потапенко) нещодавно зайнявся пошуком свого коріння, і з'ясував цікавий факт про своє походження. Тепер же шоумен став мотиваційним спікером.

Потапенко схильний до зайвої ваги, і вже кілька разів вступав у нерівний бій із власним тілом із різним ступенем успішності. Зараз він розпочав чергову, четверту, спробу скинути зайві кіло.

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У своєму блозі в Instagram Потап показав, як займається спортом - біг і віджимання він вирішив провести на свіжому повітрі. Також він написав мотиваційну промову про те, як потрібно себе хвалити і підтримувати, якщо ви вступили в "змагання із самим собою".

Потап новини - Олексій Потапенко показав, чим займається зараз / instagram.com/realpotap

"Я високий, я важкий, сьогодні не мій день" - ці відмазки не працюють, коли ти по-справжньому включений у процес. Починати завжди складно, іншим ще складніше, як мотивувати себе? Нові цілі, прагнення, думки... Немає чарівної пігулки... Оземпік? За все потрібно платити своїм здоров'ям... Краще повільно, впевнено, потроху, але щодня! Похваліть себе, але почніть. Я починаю в 4-ий раз із самого початку, і мені можна пробачити все, я - молодець, я біжу, лечу, пливу! Красунчик! Хваліть себе, навіть коли інші лають, ви вже попереду, ви вже біжите, і це змагання тільки із самим собою. І щоразу, виходячи на старт, ви вже перемогли! Мотивація самому собі на завтра", - написав артист російською мовою.

Цікаво, але в підписі до цього фото - лише позитивні коментарі та слова підтримки Потапу.

Хто такий Потап / інфографіка: Главред

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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