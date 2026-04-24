"Плюнули в обличчя": священник звинуватив відомого співака у богохульстві

Реакція в мережі на перформанс Івана Люленова була бурхливою.

Священник звинуватив Івана Люленова

Відомий український співак і зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов несподівано потрапив у скандал через свою нову пісню "Ікона". Кадри з презентації треку обурили священника, який записав про це відео в TikTok.

Священник Василій Кінах записав відеозвернення зі своєю дружиною Софією, в якому закликав артиста видалити компрометуючі кадри. Пара заявила, що любила творчість Люленова, але не може закрити очі на таку кричущу неповагу до релігії.

"Це перетнуло всі межі! Іване Люленов, це про тебе. Я думаю, всі пам'ятають коміка з Молдови, який виступав у "Лізі сміху" в команді "Стояновка". А зараз він позиціонує себе як співак. І насправді я була зачарована його творчістю. Пісня "Шовковиця" — одна з моїх улюблених, але остання пісня просто розчарувала", — висловилася Софія.

Служителя церкви обурило те, що Люленов приміряв на себе образ священника, а також створив зображення себе на картині, схожій на ікону. Більш того, у кадрі був присутній явний сексуальний контекст, оскільки це зображення опинилося в роті дівчини.

"Кожному священнику плюнули в обличчя. Іване, ти міг би приїхати сюди до мене, до церкви, і плюнути мені в обличчя. Повір, це було б те саме, що ти зробив на презентації своєї пісні", — вважає Василь Кінах.

Священник закликав своїх підписників не мовчати і також просити артиста відреагувати. Іван Люленов у свою чергу не став ховатись і відповів на закиди. Артист підкреслив, що його пісня "Ікона" ніяк не пов'язана з Богом і використовує це поняття виключно як метафору для опису жіночої краси.

"Я з повагою ставлюся до релігії та до віруючих людей. Те, що деякі написали в коментарях "гидота", "богохульство", "грішники" тощо — не надихає, а лякає. Це агресивно і провокує на конфлікт. Я проти, тому що мої наміри світлі і Бог це знає… Швидше за все, я вже грішний, але сповіддю займаються не "коментатори", а священник чи отче. Тож, якщо я зроблю помилку, я знаю, де знаходиться церква і з ким поговорити. Дякую, що турбуєтеся за мою ауру!", — написав Люленов.

Раніше Главред повідомляв, що Таїсія Повалій, яка підтримала війну, після конфіскації української нерухомості вирішила нагадати про себе слізливим інтерв'ю. У ньому співачка виставила себе жертвою, описуючи вигадані жахи свого від'їзду та звинувачуючи українців у переслідуваннях.

Також Ані Лорак публічно заговорила про труднощі у вихованні дочки. Як з'ясувалося, Софія Налчаджіоглу наполегливо висуває матері свої вимоги. Проблеми, з якими зіткнулася Лорак, багато в чому схожі зі скаргами Філіпа Кіркорова.

Вас може зацікавити:

Про особу: Іван Люленов Іван Васильович Люленов — український гуморист, шоумен і співак молдавського походження, повідомляє Вікіпедія. За національністю — болгарин. За словами Івана, він переїхав до України, бо бачив більше можливостей для розвитку як творчої особистості. У 2017 році разом зі своєю командою "Стоянівка" вперше взяв участь у Лізі Сміху. У 2021 році розпочав свій сольний музичний проєкт.

