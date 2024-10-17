Соліст гурту "Отпетые мошенники" у важкому стані в лікарні

Соліста російського гурту, який був популярним у 90-х "Отпетые мошенники" Ігоря Гаріка Богомазова госпіталізували в терористичній Москві.
За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, 49-річному музиканту стало погано на тлі пережитої пневмонії.
Пропагандисти повідомляють, що артист скаржився лікарям на слабкість і артеріальний тиск. Його перевірили на гіпертонічну хворобу. Під час обстеження у Богомазова виявили ще й артрит та подагру.
Хто такі Отпетые Мошенники
Гурт Отпетые Мошенники - російський поп-гурт, заснований у 90-х роках у Санкт-Петербурзі продюсером Євгеном Орловим. За роки творчості колективу було записано 7 альбомів.
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Нагадаємо, раніше зрадниця Лоліта показалася в труні. На такий перфоманс вона погодилася добровільно - ідея розіграти власний похорон здалася їй дотепною.
Раніше також стало відомо про те, що через три місяці після попередньої аварії, в якій він став жертвою необережності водія таксі, український актор Артур Логай знову потрапив у ДТП.
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