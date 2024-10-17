Соліст популярного гурту 90-х "Отпетые мошенники" був екстрено госпіталізований.

https://glavred.net/starnews/solist-gruppy-otpetye-moshenniki-v-tyazhelom-sostoyanii-v-bolnice-10606037.html Посилання скопійоване

Соліст гурту "Отпетые мошенники" потрапив до лікарні / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Соліста російського гурту, який був популярним у 90-х "Отпетые мошенники" Ігоря Гаріка Богомазова госпіталізували в терористичній Москві.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, 49-річному музиканту стало погано на тлі пережитої пневмонії.

Пропагандисти повідомляють, що артист скаржився лікарям на слабкість і артеріальний тиск. Його перевірили на гіпертонічну хворобу. Під час обстеження у Богомазова виявили ще й артрит та подагру.

відео дня

Хто такі Отпетые Мошенники Гурт Отпетые Мошенники - російський поп-гурт, заснований у 90-х роках у Санкт-Петербурзі продюсером Євгеном Орловим. За роки творчості колективу було записано 7 альбомів.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше зрадниця Лоліта показалася в труні. На такий перфоманс вона погодилася добровільно - ідея розіграти власний похорон здалася їй дотепною.

Раніше також стало відомо про те, що через три місяці після попередньої аварії, в якій він став жертвою необережності водія таксі, український актор Артур Логай знову потрапив у ДТП.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред