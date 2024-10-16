Популярний український актор потрапив у ДТП на мотоциклі: "Не знаю, що було б"

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай показав наслідки недбалості деяких водіїв на дорозі.

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Артур Логай новини - Артур Логай на мотоциклі потрапив в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Через три місяці після попередньої аварії, в якій він став жертвою необережності водія таксі, український актор Артур Логай знову потрапив у ДТП. Про це артист повідомив у своєму блозі в Instagram.

Він записав відео, в якому виклав подробиці нещасного випадку. Так Логай розповів, що пересувався містом на мотоциклі. Водій на автомобілі, який їхав поруч, порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого актор упав разом із мотоциклом.

Горе-водій, за словами знаменитості, вирішив різко перелаштуватися в іншу смугу. При цьому поворотники, як того вимагають правила, не ввімкнув, і в дзеркала не дивився. Після того, як Артур Логай упав із мотоцикла, водій автомобіля, який порушив ПДР, зник із місця події.

відео дня

"Люди, які різко перелаштовуються з ряду в ряд без показників повороту, не дивлячись у дзеркала, - [негідники]. Водію того авто, який вирішив різко вильнути в мій бік, пощастило, що я переймався своїм станом і станом мотоцикла. Якби вирішив наздогнати, додому б він пішов пішки", - заявив засмучений актор.

Варто зазначити, що сам Логай у ДТП не постраждав завдяки правильному мотоекіпіруванню. Чого, на жаль, не скажеш, про його мотоцикл, який тепер потребує ремонту.

Артур Логай новини - Артур Логай на мотоциклі потрапив в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Артур Логай новини - Артур Логай на мотоциклі потрапив в аварію / instagram.com/logai.arthur

Хто такий Артур Логай? Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проєктах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.

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