Шикарна Моніка Белуччі в топіі-сітці порадувала шанувальників новими фото

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59-річна акторка, модель і красуня всієї Італії Моніка Беллуччі, знялася для нової обкладинки.
Розкішна, як завжди, Белуччі, позувала в прикрасах Cartier і елегантних образах. Під зелене кольє вона одягла коричневий шкіряний тренч, а під чорний сітчастий верх приміряла розкішні сережки, завершивши образ мініспідницею. Своїми фотографіями актриса поділилася в Instagram.
До речі, на обкладинці красується напис - "Час і поза часом", що справді по праву можна віднести до італійської зірки, яка не спотворювала себе потворними підтяжками, що змінюють обличчя. Белуччі можна назвати амбасадором красивого і природного старіння.
Хто така Моніка Белуччі
Моніка Белуччі - італійська актриса і модель. За даними Вікіпедії, популярність у кіно їй принесли фільми "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "Чумацьким шляхом", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра".
Моніка Беллуччі - зірка таких неоднозначних (через численні сцени насильства) фільмів, як "Доберман" і "Незворотність".
Беллуччі була одружена з французьким актором Венсаном Касселем. Старша з дочок від цього шлюбу, Дева Кассель, - відома фотомодель.
Ще один образ - шикарна чорна сукня, обвішана діамантовими прикрасами від французького бренду.
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Як раніше писав Главред, 58-річна акторка Моніка Беллуччі та 64-річний оскароносний американський режисер Тім Бертон наробили в пресі чимало галасу - чутки про те, що у них роман, підтвердилися.
Раніше також франко-італійська модель, старша дочка акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, Дева Кассель з'явилася на обкладинці глянцю Wonderland.
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