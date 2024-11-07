Шикарна Моніка Белуччі в топіі-сітці порадувала шанувальників новими фото

Італійська актриса - рідкісний гість глянцевих фотосесій.

https://glavred.net/starnews/shikarnaya-monika-beluchchi-v-kofte-setke-poradovala-poklonnikov-novymi-foto-10612337.html Посилання скопійоване

Моніка Белуччі знялася для глянцю / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/monicabellucciofficiel

Ви дізнаєтеся:

Як зараз виглядає Моніка Белуччі

Що одягнула гаряча італійка

59-річна акторка, модель і красуня всієї Італії Моніка Беллуччі, знялася для нової обкладинки.

Розкішна, як завжди, Белуччі, позувала в прикрасах Cartier і елегантних образах. Під зелене кольє вона одягла коричневий шкіряний тренч, а під чорний сітчастий верх приміряла розкішні сережки, завершивши образ мініспідницею. Своїми фотографіями актриса поділилася в Instagram.

відео дня

До речі, на обкладинці красується напис - "Час і поза часом", що справді по праву можна віднести до італійської зірки, яка не спотворювала себе потворними підтяжками, що змінюють обличчя. Белуччі можна назвати амбасадором красивого і природного старіння.

Хто така Моніка Белуччі Моніка Белуччі - італійська актриса і модель. За даними Вікіпедії, популярність у кіно їй принесли фільми "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "Чумацьким шляхом", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра". Моніка Беллуччі - зірка таких неоднозначних (через численні сцени насильства) фільмів, як "Доберман" і "Незворотність". Беллуччі була одружена з французьким актором Венсаном Касселем. Старша з дочок від цього шлюбу, Дева Кассель, - відома фотомодель.

Ще один образ - шикарна чорна сукня, обвішана діамантовими прикрасами від французького бренду.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, 58-річна акторка Моніка Беллуччі та 64-річний оскароносний американський режисер Тім Бертон наробили в пресі чимало галасу - чутки про те, що у них роман, підтвердилися.

Раніше також франко-італійська модель, старша дочка акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, Дева Кассель з'явилася на обкладинці глянцю Wonderland.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред