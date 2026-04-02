Трапляються рецидиви: популярний блогер розповів про стан після тяжкої недуги

Коротко:
- Що говорить Бушу про стан
- Як виявляється його хвороба
Український блогер та ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Буше (Шелудяк), який два роки тому повідомив про дивну хворобу, розповів, як зараз живе.
Раніше у блогера діагностували синдром Гійєна-Барре . Він розповідав, що у нього німіють кінцівки і йому важко говорити. Виявилося, що його стан удалося стабілізувати, але у нього все ще бувають симптоми захворювання.
"Наслідки є, і я їх майже вирішив. Скажімо так, вони більш косметичні. Самопочуття нормальне. Двічі на рік лягаю до лікарні на обстеження підтримувати нормальний стан організму. Тому що в цій історії нерідко трапляються рецидиви. Знаю таких людей. Мені часто пишуть люди, у яких трапляється у житті подібне", - розповів блогер на проекті " Наодинці з Гламуром ".
За словами Буша, все почалося з ГРВІ, а потім почалися неврологічні симптоми.
"У мене тоді почали німіти пальці, двоїтися в очах і загалом було складно стояти, бо вестибулярний апарат працював некоректно. Ця хвороба швидко прогресує — має плато два тижні. За цей час твій імунітет повністю вбиває твою периферійну нервову систему і паралізує тебе. Це аутоімунне захворювання. Ти просто хворієш на ГРВІ і в певний момент нападник починає сприйматися організмом неправильно", - розповів він.
Про персону: Богдан Буше?
Богдан Буше (Шелудяк) – український блогер (понад мільйон передплатників у Instagram), актор та ведучий. Брав участь у проекті "Київ вдень та вночі"; з 2023 року - обізнаний Лесі Нікітюк на шоу "Хто зверху".
