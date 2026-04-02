Трапляються рецидиви: популярний блогер розповів про стан після тяжкої недуги

Раніше блогеру діагностували синдром Гійєна-Барре, який викликає параліч.

Богдан Буше розповів про свій стан / колаж: Головред, фото: instagram.com/bushe8

Що говорить Бушу про стан

Як виявляється його хвороба

Український блогер та ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Буше (Шелудяк), який два роки тому повідомив про дивну хворобу, розповів, як зараз живе.

Раніше у блогера діагностували синдром Гійєна-Барре . Він розповідав, що у нього німіють кінцівки і йому важко говорити. Виявилося, що його стан удалося стабілізувати, але у нього все ще бувають симптоми захворювання.

Богдан Буше розповів про свій стан / Фото Instagram/bushe8

"Наслідки є, і я їх майже вирішив. Скажімо так, вони більш косметичні. Самопочуття нормальне. Двічі на рік лягаю до лікарні на обстеження підтримувати нормальний стан організму. Тому що в цій історії нерідко трапляються рецидиви. Знаю таких людей. Мені часто пишуть люди, у яких трапляється у житті подібне", - розповів блогер на проекті " Наодинці з Гламуром ".

За словами Буша, все почалося з ГРВІ, а потім почалися неврологічні симптоми.

"У мене тоді почали німіти пальці, двоїтися в очах і загалом було складно стояти, бо вестибулярний апарат працював некоректно. Ця хвороба швидко прогресує — має плато два тижні. За цей час твій імунітет повністю вбиває твою периферійну нервову систему і паралізує тебе. Це аутоімунне захворювання. Ти просто хворієш на ГРВІ і в певний момент нападник починає сприйматися організмом неправильно", - розповів він.

Про персону: Богдан Буше? Богдан Буше (Шелудяк) – український блогер (понад мільйон передплатників у Instagram), актор та ведучий. Брав участь у проекті "Київ вдень та вночі"; з 2023 року - обізнаний Лесі Нікітюк на шоу "Хто зверху".

