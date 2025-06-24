Куди подівся Янукович: Слава Камінська "спіймала" президента-втікача на Канарах

Коротко:
- Як зараз виглядає Віктор Янукович
- Що сказала Слава Камінська з приводу зустрічі
Українська співачка Слава Камінська, яка виїхала з дітьми за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, показала фото з колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем. Або його копією.
Відповідним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Які люди на Канарах", - підписала фото вона.
Як пише сама Камінська, вона нібито зустріла президента України-втікача Януковича. Вона також виставила геолокацію "Канари". На фото дійсно зображена Камінська, а поруч із нею нібито Віктор Янукович.
Однак користувачі засумнівалися в реальності того, що відбувається. Зокрема, вони пишуть, що варто лише наблизити фотографію, як стає зрозуміло, що на фото далеко не "легетимний".
Тим часом, за даними української розвідки, Янукович зараз перебуває в Московській області, в Барвисі. Про це УНІАН сказала начальник управління інформаційної політики Офісу Генерального прокурора Сюзанна Савчук.
Перед цим ЗМІ інформували, що заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора України Денис Іванов після оголошення вироку Януковичу та ексзаступнику начальника УДО Костянтину Кобзареві повідомив, що експрезидент і станом на квітень перебуває на території РФ.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Слава Камінська отримала масу хейту від українців за нову пісню, яку співає мовою терористичної РФ, та ще й заспівала про "чоловіка-росіянина".
А також Слава Камінська в сторіс в Instagram проговорилася одразу за двома пунктами: по-перше назвала таємничого бойфренда своїм чоловіком, по-друге - озвучила його ім'я. Співачка раніше розповідала, що він іноземець, але звуть чоловіка Олексієм.
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Хто така Слава Камінська
Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.
16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.
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