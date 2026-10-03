Раптово помер Анатолій Кашпіровський — що сталося

Відомий психотерапевт і знаменитий телецілитель часів СРСР помер у Москві.

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Анатолій Кашпіровський - причина смерті/колаж: Головред, фото: instagram.com, Анатолій Кашпіровський; pexels.com

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Помер Анатолій Кашпіровський

Чим запам'ятався головний гіпнотизер СРСР

У віці 87 років пішов з життя відомий радянський психотерапевт і гіпнотизер Анатолій Кашпіровський. Про це повідомив телеведучий Андрій Малахов.

За даними росЗМІ, рано вранці у 87-річного Кашпіровського сталася зупинка серця. Напередодні він перебував удома в Москві, почувався відносно добре і не скаржився на різке погіршення стану.

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Анатолій Кашпіровський помер / скріншот із відео

"Не стало Анатолія Михайловича Кашпіровського. Царства небесного!" - повідомив Андрій Малахов.

Влітку Кашпіровський зіткнувся з гострим болем у ділянці живота, який спочатку намагався купірувати самостійно за допомогою домашніх крапельниць з антибіотиками. За даними ЗМІ, після екстреної госпіталізації та медичного обстеження лікарі провели хірургічне стентування та діагностували у пацієнта злоякісну пухлину.

Анатолій Кашпіровський - чим був відомий / скріншот із відео

Незважаючи на рекомендації онкологів дотримуватися суворого постільного режиму та пройти терапію, Кашпіровський розраховував повернутися до публічних сеансів уже восени.

Анатолій Кашпіровський - біографія

Анатолій Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця Хмельницької області України. Широку популярність він здобув у 1989 році завдяки так званим телесеансам психотерапії, під час яких збирав біля екранів мільйони глядачів по всьому СРСР.

Кашпіровський став одним із найвідоміших представників альтернативної медицини пізнього СРСР, хоча його методи та заяви неодноразово піддавалися критиці з боку представників наукової та медичної спільноти.

Анатолій Кашпіровський про війну в Україні

Попри українське походження, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кашпіровський утримувався від прямих публічних заяв із засудженням російської агресії. 2024 року він повернувся до Росії із США для поновлення виступів.

Гучний інцидент стався у жовтні 2024 року під час сеансу в Москві: запитання "Чий Крим?" Кашпіровський назвав провокацією і заявив, що півострів - "радянський". Словесна суперечка переросла у бійку, зірвала захід і закінчилася викликом поліції.

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Про персону: Андрій Малахов Андрій Малахов - російський тележурналіст, шоумен, продюсер, актор, головний редактор. Ведучий програм "Малахов", "Привіт, Андрій!", "Танці з зірками" та "Пісні від щирого серця" на телеканалі "Росія-1".

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